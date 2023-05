Wado de Pedro sobre una posible candidatura: "Estoy preparado"

"Si me toca y me acompañan estoy preparado", expresó De Pedro en diálogo con el programa Multiverso Fantino. "Generalmente pienso en términos colectivos. Desde que el espacio empezó a pensar en candidaturas nuevas, en caras nuevas, desde que empezamos a discutir el futuro de la Argentina y se empezó el trasvasamiento generacional. Cuando Cristina habló de que no iba a ser candidata y que era necesario que las nuevas generaciones tomen la posta, yo dije que quería ser parte de una generación que piense soluciones distintas, diferentes, a los problemas de los Argentinos", agregó.