A qué hora cae un diluvio este sábado, con tormentas y ráfagas: hay nuevo alerta naranja por lluvias fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar una severa advertencia que afecta a distintas partes del país. ¿Dónde habrá tormentas?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el mapa de alertas para la jornada de este sábado 24 de octubre, con un panorama de inestabilidad que afectará de manera directa al noreste, noroeste, centro y sector precordillerano de Argentina. La presencia de tormentas de variada intensidad encendió los avisos de nivel amarillo y naranja.
Alerta naranja para este sábado: dónde habrá fuerte tormentas
Las zonas demarcadas en color naranja representan las regiones donde se prevén fenómenos meteorológicos peligrosos capaces de generar riesgos para la vida, los bienes y la infraestructura. El aviso de nivel naranja abarca de manera prominente el noreste argentino, afectando a gran parte de Formosa, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Misiones.
Asimismo, se extiende hacia el oeste sobre la zona cordillerana y precordillerana de Mendoza y Neuquén.
En el litoral se aguardan tormentas severas con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento de consideración y eventual caída de granizo. En el sector cordillerano, se pronostican lluvias persistentes e intensas que podrían dejar importantes valores de precipitación acumulada.
Alerta amarilla: inestabilidad extendida en el Centro y Norte
El color amarillo marca áreas que estarán bajo la influencia de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. La franja amarilla se extiende por el NOA y centro del país, incluyendo a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y el extremo norte de la provincia de Mendoza.
Se prevé el desarrollo de tormentas aisladas, pero localmente fuertes, acompañadas de precipitaciones acumuladas de consideración, ráfagas y ocasional granizo puntual.
Recomendaciones del SMN
Ante este escenario de mal tiempo, el organismo emitió una serie de precauciones para la población:
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Evitar circular por calles o caminos anegados.
No sacar la basura y mantener limpios los desagües para facilitar el escurrimiento del agua.
Desconectar artefactos eléctricos si ingresa agua a la vivienda y asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.
Permanecer en construcciones cerradas y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
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