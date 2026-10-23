Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de hielo con frío polar bajará 15 grados la temperatura
El pronóstico del tiempo anticipa un fin de semana marcado por lluvias constantes y un drástico descenso de las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires.
Tras varios días de inestabilidad, el pronóstico del tiempo dio un giro inesperado para la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades meteorológicas confirmaron la llegada inminente de un tormentón con un frente de aire muy frío, el cual provocará un descenso térmico abrupto y nuevas precipitaciones durante las próximas horas del fin de semana.
A qué hora cambia el clima y se desploman las temperaturas
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De acuerdo a los datos actualizados, la región metropolitana pasará de una tarde cálida a un escenario netamente invernal en cuestión de horas. La progresión del clima hacia el fin de semana será la siguiente:
- Viernes 23 de octubre:
- Luego de alcanzar un pico máximo de 25°C hacia las 15:00 horas, comenzará a ingresar el frente frío.
- Para la medianoche, la temperatura caerá a 17°C, acompañada de nubes y fuertes ráfagas de viento desde el sector sur.
- Sábado 24 de octubre:
- Será la jornada más dura del fin de semana.
- Desde la madrugada, el frío se sentirá con fuerza con una temperatura de 13°C y una sensación térmica que caerá hasta los 10°C.
- A lo largo de todo el día se registrarán lluvias débiles y persistentes, con marcas térmicas que apenas llegarán a los 18°C durante la tarde.
- Domingo 25 de octubre:
- La masa de aire polar continuará dominando la región, dejando un domingo con el cielo completamente cubierto.
- La mañana será sumamente fría para la época, registrando 11°C reales pero con una sensación térmica de apenas 8°C.
- Recién hacia las 23:00 horas la nubosidad se disipará y el cielo quedará despejado.
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