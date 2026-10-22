A qué hora cae un diluvio este viernes, con lluvias fuertes y ráfagas: hay nuevo alerta naranja por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó su sistema de alertas, con amenazas de lluvias y tormentas para el cierre de la semana en varias zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva actualización de sus avisos de alerta para la jornada de este viernes 23 de octubre, advirtiendo por la llegada de lluvias y tormentas de variada intensidad, con particular impacto durante las horas de la mañana, aunque en algunas regiones se extiende hacia la tarde.
A a espera de un verdadero diluvio, la advertencia abarca amplias zonas del Litoral argentino, Cuyo y la Patagonia, elevándose a alerta naranja en sectores del sur del país.
Alerta amarillo en el Litoral: lluvias, tormentas y ráfagas de hasta 90 km/h
Para el noreste argentino, la advertencia de nivel amarillo rige de manera integral para todo Misiones, todo Corrientes y el este de Chaco.
Según detalló el organismo meteorológico en su reporte oficial:
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El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.
Podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 mm, con probabilidad de ser superados de forma puntual.
Inestabilidad en la Patagonia y Mendoza: sube el alerta a nivel naranja
El mapa de alertas también incluye al centro y sur de Mendoza, todo Neuquén, el centro y oeste de Río Negro, y el centro y oeste de Chubut. En este sector, las condiciones presentan diferentes niveles de riesgo:
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Alerta Amarillo (Mendoza, Chubut y áreas de Neuquén/Río Negro): Se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con ráfagas, ocasional granizo y acumulados de agua de entre 15 y 30 mm.
Alerta Naranja (zonas de Neuquén y Río Negro): El SMN elevó la categoría del aviso en estas áreas debido al impacto de tormentas de mayor severidad, con abundante caída de agua en breves lapsos, intensa actividad eléctrica y valores de precipitación estimada de entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual.
Recomendaciones generales del SMN
Ante la vigencia de estos avisos por severidad meteorológica, las autoridades sugieren:
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No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
Evitar actividades al aire libre y refugiarse en construcciones cerradas.
No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.
Mantenerse informado por los canales oficiales ante posibles actualizaciones de los partes térmicos y de precipitación.
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