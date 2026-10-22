Alerta máxima por diluvio en AMBA y medio país: las horas más críticas de tormentas

Buenos Aires y AMBA: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano y gran parte del norte y centro bonaerense permanecen en alerta amarilla por tormentas y lluvias persistentes.

Litoral y Misiones: Rige para las provincias de Corrientes y Misiones, así como el resto de Santa Fe y sectores del Litoral norte.

Centro del país: La franja de inestabilidad comprende áreas del sur de Santiago del Estero, este de Córdoba y parte de San Luis.