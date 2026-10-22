Alerta máxima por diluvio en AMBA y medio país: las horas más críticas de tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó a la población del AMBA y otros puntos de la Argentina por el frente de tormentas que asoma.
Una amplia masa de inestabilidad abarca gran parte del territorio argentino, motivando la activación del Sistema de Alertas Tempranas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con el mapa oficial del organismo, se avecina un diluvio con fuertes tormentas en AMBA y otras partes del país.
En este sentido, el organismo nacional lanzó los detalles de la advertencia y las recomendaciones pertinentes.
Alerta máxima por diluvio en AMBA y medio país: las horas más críticas de tormentas
Las zonas bajo alerta naranja
Las regiones representadas en tono naranja abarcan sectores del litoral sur y la Patagonia norte, donde se prevén los eventos de mayor severidad:
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Entre Ríos y sur de Santa Fe: Presentan una alerta naranja por tormentas severas, con acumulados de agua importantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, eventual caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
Neuquén y sudoeste de Mendoza: Rige alerta naranja por lluvias e inestabilidad fuerte, con riesgo de acumulación abundante de precipitación sobre el área cordillerana y precordillerana.
Zonas en alerta amarilla
El nivel amarillo —que advierte sobre fenómenos con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades— se extiende por una amplia franja del país:
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Buenos Aires y AMBA: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano y gran parte del norte y centro bonaerense permanecen en alerta amarilla por tormentas y lluvias persistentes.
Litoral y Misiones: Rige para las provincias de Corrientes y Misiones, así como el resto de Santa Fe y sectores del Litoral norte.
Centro del país: La franja de inestabilidad comprende áreas del sur de Santiago del Estero, este de Córdoba y parte de San Luis.
Cuyo y Patagonia: Afecta a sectores del sur de Mendoza, La Pampa, el este de Neuquén y el oeste de Río Negro y Chubut.
En contraste, provincias como San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Santa Cruz y gran parte de la Patagonia atlántica se encuentran en nivel verde (sin riesgo meteorológico previsto).
Recomendaciones oficiales del SMN
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Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
Evitar circular por calles anegadas o zonas inundables.
Asegurar o retirar objetos que puedan volarse con las ráfagas de viento en balcones y patios.
Mantenerse alejado de árboles, postes de luz y cables eléctricos.
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