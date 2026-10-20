A qué hora levantarán los metrodelegados el paro de subtes
El paro de subtes paraliza todas las líneas y el Premetro. Los trabajadores anunciaron qué condición debe cumplirse para normalizar el servicio.
Tras los graves incidentes ocurridos esta mañana, el sorpresivo paro de subtes continúa afectando a miles de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) emitió un comunicado oficial donde confirmó el principal requisito para levantar la drástica medida.
Qué exigen los metrodelegados para levantar el paro de subtes
A través de un documento firmado por el secretario general Néstor Segovia y la secretaria de organización Virginia Bouvet, el sindicato detalló la situación de extrema tensión vivida en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B y fijó su postura respecto a la reanudación del transporte de pasajeros.
Las claves para el levantamiento de la medida de fuerza:
- Condición innegociable: el gremio advirtió categóricamente que "no habrá servicio de subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos".
- El reclamo urgente: el secretariado ejecutivo exige la libertad inmediata de los delegados aprehendidos y el cese total de la represión en las instalaciones.
- El origen del conflicto: ratificaron que la protesta pacífica con apertura de molinetes buscaba visibilizar una sanción calificada como abusiva contra un empleado y denunciar la falta de diálogo con la empresa.
Cómo sigue la paralización del servicio en la Ciudad
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Mientras las autoridades del Gobierno de la Ciudad y la Justicia no liberen a los trabajadores arrestados durante el operativo policial, las seis líneas de la red (A, B, C, D, E y H) y el Premetro continuarán totalmente interrumpidas por tiempo indeterminado.
Los trabajadores del subterráneo dejaron en claro que el servicio se encuentra paralizado "en respuesta directa a esta persecución y criminalización de la protesta", responsabilizando a las autoridades porteñas por la falta de transporte en la Capital Federal.
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