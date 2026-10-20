A qué hora levantarán los metrodelegados el paro de subtes

Qué exigen los metrodelegados para levantar el paro de subtes

A través de un documento firmado por el secretario general Néstor Segovia y la secretaria de organización Virginia Bouvet, el sindicato detalló la situación de extrema tensión vivida en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B y fijó su postura respecto a la reanudación del transporte de pasajeros.