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A qué hora levantarán los metrodelegados el paro de subtes

Sociedad

El paro de subtes paraliza todas las líneas y el Premetro. Los trabajadores anunciaron qué condición debe cumplirse para normalizar el servicio.

A qué hora levantarán los metrodelegados el paro de subtes

A qué hora levantarán los metrodelegados el paro de subtes

Tras los graves incidentes ocurridos esta mañana, el sorpresivo paro de subtes continúa afectando a miles de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) emitió un comunicado oficial donde confirmó el principal requisito para levantar la drástica medida.

Qué exigen los metrodelegados para levantar el paro de subtes

A través de un documento firmado por el secretario general Néstor Segovia y la secretaria de organización Virginia Bouvet, el sindicato detalló la situación de extrema tensión vivida en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B y fijó su postura respecto a la reanudación del transporte de pasajeros.

Las claves para el levantamiento de la medida de fuerza:

  • Condición innegociable: el gremio advirtió categóricamente que "no habrá servicio de subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos".
  • El reclamo urgente: el secretariado ejecutivo exige la libertad inmediata de los delegados aprehendidos y el cese total de la represión en las instalaciones.
  • El origen del conflicto: ratificaron que la protesta pacífica con apertura de molinetes buscaba visibilizar una sanción calificada como abusiva contra un empleado y denunciar la falta de diálogo con la empresa.

Cómo sigue la paralización del servicio en la Ciudad

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Mientras las autoridades del Gobierno de la Ciudad y la Justicia no liberen a los trabajadores arrestados durante el operativo policial, las seis líneas de la red (A, B, C, D, E y H) y el Premetro continuarán totalmente interrumpidas por tiempo indeterminado.

Los trabajadores del subterráneo dejaron en claro que el servicio se encuentra paralizado "en respuesta directa a esta persecución y criminalización de la protesta", responsabilizando a las autoridades porteñas por la falta de transporte en la Capital Federal.

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