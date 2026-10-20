Paro de subtes: comunicado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
El Gobierno porteño publicó un duro comunicado para explicar el paro de subtes. Justificó las fuertes detenciones porque el servicio es esencial.
En medio de la extrema tensión por el sorpresivo paro de subtes, el Gobierno de la Ciudad emitió un comunicado para detallar los graves incidentes. Las autoridades porteñas justificaron plenamente el rápido accionar de la policía, confirmaron el listado de gremialistas detenidos y ratificaron la esencialidad del servicio de transporte.
Qué dice el texto oficial sobre el paro de subtes
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La Justicia dispuso la detención de gremialistas por afectar el servicio del subte, que fue declarado esencial en junio pasado por el Gobierno de Jorge Macri, entre ellos al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Néstor Segovia por agredir a la Policía.
Esta mañana en la estación Juan Manuel de Rosas, de la línea B, el empleado de Emova y metrodelegado Sebastián Carrizo, abrió como protesta gremial una puerta de emergencia para que los usuarios pasen sin abonar el pasaje, debido a una sanción aplicada a otro empleado.
Ante la denuncia, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, dispuso la detención del gremialista por desobediencia. Sin embargo, cuando la policía quiso detener a Carrizo, intervinieron dos delegados, el dirigente político de izquierda Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, quienes entorpecieron la labor policial descendiendo con el imputado a la zona de andenes.
Carrizo se atrincheró en una oficina, Dellecarbonara y Heredia fueron detenidos y alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita y luego llevado a una oficina de la Fiscalía, para que evalúen antecedentes.
La situación legal de los trabajadores detenidos
En el mismo documento, el Gobierno porteño informó que la Justicia dispuso la detención formal de varios gremialistas por afectar directamente el funcionamiento de la red. Entre los arrestados también se encuentra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Néstor Segovia, acusado de agredir a la policía.
Por su parte, los dirigentes Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia fueron trasladados inicialmente al Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte, ubicado en el barrio de Chacarita. Posteriormente, fueron derivados a una oficina de la Fiscalía correspondiente para realizar una evaluación de sus antecedentes penales.
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