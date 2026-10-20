Paro de subtes: comunicado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Carrizo se atrincheró en una oficina, Dellecarbonara y Heredia fueron detenidos y alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita y luego llevado a una oficina de la Fiscalía, para que evalúen antecedentes.

La situación legal de los trabajadores detenidos

En el mismo documento, el Gobierno porteño informó que la Justicia dispuso la detención formal de varios gremialistas por afectar directamente el funcionamiento de la red. Entre los arrestados también se encuentra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Néstor Segovia, acusado de agredir a la policía.

Por su parte, los dirigentes Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia fueron trasladados inicialmente al Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte, ubicado en el barrio de Chacarita. Posteriormente, fueron derivados a una oficina de la Fiscalía correspondiente para realizar una evaluación de sus antecedentes penales.