A qué hora llega hoy el diluvio al AMBA, con lluvias y granizo: rige alerta amarillo por tormentas fuertes

El avance de un frente de inestabilidad llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a actualizar sus avisos y sumar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al mapa de alertas meteorológicos de nivel amarillo, ante la llegada de un diluvio, con lluvias, tormentas y posible caída de granizo.