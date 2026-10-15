A qué hora llega hoy el diluvio al AMBA, con lluvias y granizo: rige alerta amarillo por tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional renovó su sistema de advertencias por el inminente arribo de lluvias fuertes a Buenos Aires.
El avance de un frente de inestabilidad llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a actualizar sus avisos y sumar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al mapa de alertas meteorológicos de nivel amarillo, ante la llegada de un diluvio, con lluvias, tormentas y posible caída de granizo.
La advertencia para la región metropolitana rige fundamentalmente para la tarde de este jueves 15 de octubre y se acopla a las alertas que ya se encontraban vigentes para sectores de Córdoba, Mendoza, Neuquén y Chubut.
Diluvio: qué dice el informe oficial para el AMBA
De acuerdo con el parte difundido por el organismo oficial, la zona metropolitana se verá afectada por un paulatino desmejoramiento de las condiciones del tiempo:
"El área será afectada por chaparrones y tormentas de variada intensidad, de las cuales algunas pueden ser puntualmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos; y además, ocasional caída de granizo chico y actividad eléctrica", precisó el reporte técnico.
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Agua acumulada: Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, marcas que podrían ser superadas de forma puntual en distritos específicos del conurbano y la Capital Federal.
El mapa del alerta amarillo por lluvias y tormentas en el resto del país
La actualización del SMN mantiene bajo observación a otras cuatro provincias durante la jornada de este jueves:
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Centro de Córdoba: Rige para la tarde y la noche, con tormentas fuertes, ráfagas e intensa actividad eléctrica.
Sur de Mendoza y centro de Chubut: El aviso abarca la franja nocturna, con probabilidad de ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h y caída de granizo.
Norte de Neuquén: El desmejoramiento está previsto para las horas de la noche, con precipitaciones acumuladas de entre 10 y 20 mm.
Frente al riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones en el tránsito urbano durante la hora pico de la tarde, las autoridades recomiendan evitar la circulación por calles anegadas, asegurar objetos expuestos al viento y retirar residuos que puedan obstruir los sumideros.
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