Un tormentón de hielo bajará 13 grados la temperatura y traerá una ola de frío polar al AMBA

El pronóstico extendido para el AMBA: cuándo llega el pico de frío

El descenso térmico se consolidará paulatinamente durante el transcurso de la semana, para tocar su punto más álgido durante el fin de semana.

Jueves 15 de octubre: el cielo se presentará cubierto con lluvias débiles intermitentes a lo largo de todo el día. La máxima será de 19°C y la mínima de 12°C, con vientos predominantes del sector Sureste.

el cielo se presentará cubierto con lluvias débiles intermitentes a lo largo de todo el día. La máxima será de 19°C y la mínima de 12°C, con vientos predominantes del sector Sureste. Viernes 16 de octubre: las condiciones mejoran levemente, alternando cielos cubiertos, parcialmente nubosos y momentos con nubes y claros. Podrían registrarse lluvias débiles aisladas. La temperatura continuará su descenso, ubicándose entre los 17°C y los 10°C.

las condiciones mejoran levemente, alternando cielos cubiertos, parcialmente nubosos y momentos con nubes y claros. Podrían registrarse lluvias débiles aisladas. La temperatura continuará su descenso, ubicándose entre los 17°C y los 10°C. Sábado 17 de octubre: será la jornada más fría de la semana[cite: 57]. Sin pronóstico de lluvias, el cielo estará mayormente despejado o parcialmente nuboso, pero la mínima se desplomará hasta los 6°C , mientras que la máxima apenas trepará a los 14°C.

será la jornada más fría de la semana[cite: 57]. Sin pronóstico de lluvias, el cielo estará mayormente despejado o parcialmente nuboso, pero , mientras que la máxima apenas trepará a los 14°C. Domingo 18 de octubre: el frío persistirá, con marcas térmicas que irán desde los 7°C hasta los 15°C. El cielo alternará entre cubierto y con nubes y claros a lo largo del día, con vientos rotando al sector Este hacia la tarde.

A partir de la semana entrante, las temperaturas comenzarán a recuperarse de forma progresiva. Para el lunes 19 se esperan marcas entre 10°C y 17°C, mientras que para el martes 20 de octubre los termómetros volverán a alcanzar los 20°C de máxima bajo cielos parcialmente nublados.