Un tormentón de hielo bajará 13 grados la temperatura y traerá una ola de frío polar al AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa un drástico descenso térmico en el AMBA tras un tormentón débil. La previsión completa, día por día.
Tras varios días de jornadas cálidas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un cambio. Según los últimos reportes del clima, un fuerte descenso en las marcas térmicas se apoderará de la Ciudad y el Conurbano bonaerense a partir de las próximas horas, acompañado por un tormentón débil.
El brusco cambio de masa de aire provocará un desplome en los termómetros, que llegarán a registrar hasta 13 grados menos en comparación con los picos de calor experimentados recientemente. Las condiciones invernales se sentirán con mayor intensidad durante el fin de semana.
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Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires
Para este miércoles 14 de octubre, se espera una jornada marcada por la inestabilidad. Durante la mañana y la tarde predominará un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia débil, mientras que hacia la noche las nubes cubrirán por completo el cielo.
Las temperaturas oscilarán en torno a los 15°C durante la mañana y la noche, alcanzando una leve máxima de 19°C por la tarde. Los vientos soplarán desde el cuadrante Sureste a una velocidad media de 15 km/h, incrementando la sensación de frescura.
El pronóstico extendido para el AMBA: cuándo llega el pico de frío
El descenso térmico se consolidará paulatinamente durante el transcurso de la semana, para tocar su punto más álgido durante el fin de semana.
- Jueves 15 de octubre: el cielo se presentará cubierto con lluvias débiles intermitentes a lo largo de todo el día. La máxima será de 19°C y la mínima de 12°C, con vientos predominantes del sector Sureste.
- Viernes 16 de octubre: las condiciones mejoran levemente, alternando cielos cubiertos, parcialmente nubosos y momentos con nubes y claros. Podrían registrarse lluvias débiles aisladas. La temperatura continuará su descenso, ubicándose entre los 17°C y los 10°C.
- Sábado 17 de octubre: será la jornada más fría de la semana[cite: 57]. Sin pronóstico de lluvias, el cielo estará mayormente despejado o parcialmente nuboso, pero la mínima se desplomará hasta los 6°C, mientras que la máxima apenas trepará a los 14°C.
- Domingo 18 de octubre: el frío persistirá, con marcas térmicas que irán desde los 7°C hasta los 15°C. El cielo alternará entre cubierto y con nubes y claros a lo largo del día, con vientos rotando al sector Este hacia la tarde.
A partir de la semana entrante, las temperaturas comenzarán a recuperarse de forma progresiva. Para el lunes 19 se esperan marcas entre 10°C y 17°C, mientras que para el martes 20 de octubre los termómetros volverán a alcanzar los 20°C de máxima bajo cielos parcialmente nublados.
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