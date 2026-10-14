A qué hora cae el diluvio, con lluvias fuertes y ráfagas: hay nuevo alerta por tormentas y granizo

Agua acumulada: Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Neuquén (Norte provincial)

El fenómeno está previsto para las horas de la noche del jueves. Se aguardan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con presencia de ráfagas, ocasional granizo y lluvias abundantes en lapsos breves.

Agua acumulada: Se estiman marcas de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, susceptibles de ser superadas en forma local.

Mendoza (Sur) y Chubut (Centro)

Para el sur mendocino y la franja central chubutense, la alerta de nivel amarillo rige de igual modo para las horas de la noche del jueves. Las áreas registrarán tormentas aisladas localmente fuertes, caracterizadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo.

Ráfagas de viento: Se esperan intensas ráfagas que pueden superar los 60 km/h .

Agua acumulada: Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 20 y 40 mm, pudiendo registrarse excesos puntuales.

Recomendaciones del SMN ante el alerta amarillo

Frente a la posibilidad de anegamientos temporarios y complicaciones urbanas o viales, las autoridades aconsejan a los pobladores de las zonas bajo advertencia: