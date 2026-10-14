A qué hora cae el diluvio, con lluvias fuertes y ráfagas: hay nuevo alerta por tormentas y granizo
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias por lluvias y tormentas para varias zonas del país, en un jueves complicado en materia climática.
Mientras avanza un tormentón de hielo bajará 13 grados la temperatura y traerá una ola de frío polar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarillo, a la espera de un diluvio, con lluvias fuertes y tormentas de variada intensidad.
El organismo espera que el temporal afecte este jueves a diversas zonas del centro, Cuyo y la Patagonia. La advertencia abarca sectores del centro de Córdoba, sur de Mendoza, norte de Neuquén y el centro de Chubut, donde se prevé un desmejoramiento temporario de las condiciones meteorológicas con probabilidad de precipitaciones abundantes en breves lapsos, ráfagas intensas y caída de granizo.
Diluvio: qué dice el alerta por lluvias y tormentas para cada región afectada
De acuerdo con el informe oficial del organismo meteorológico, el impacto del fenómeno se distribuirá de la siguiente manera a lo largo de la jornada:
Córdoba (Centro provincial)
El aviso rige para las horas de la tarde y la noche del jueves. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y la probabilidad de ocasional granizo.
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Agua acumulada: Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Neuquén (Norte provincial)
El fenómeno está previsto para las horas de la noche del jueves. Se aguardan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con presencia de ráfagas, ocasional granizo y lluvias abundantes en lapsos breves.
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Agua acumulada: Se estiman marcas de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, susceptibles de ser superadas en forma local.
Mendoza (Sur) y Chubut (Centro)
Para el sur mendocino y la franja central chubutense, la alerta de nivel amarillo rige de igual modo para las horas de la noche del jueves. Las áreas registrarán tormentas aisladas localmente fuertes, caracterizadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo.
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Ráfagas de viento: Se esperan intensas ráfagas que pueden superar los 60 km/h.
Agua acumulada: Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 20 y 40 mm, pudiendo registrarse excesos puntuales.
Recomendaciones del SMN ante el alerta amarillo
Frente a la posibilidad de anegamientos temporarios y complicaciones urbanas o viales, las autoridades aconsejan a los pobladores de las zonas bajo advertencia:
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Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
Desconectar los artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable durante la actividad eléctrica.
Evitar circular por calles anegadas o zonas propensas a inundaciones.
Asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento o la caída de ramas.
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