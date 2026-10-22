A qué hora llegan las lluvias este jueves en Buenos Aires
Conocé el pronóstico del tiempo detallado y a qué hora llegan las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires durante este jueves nublado. Alerta por precipitaciones.
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada inestable, por lo que muchos vecinos se preguntan a qué hora llegan la lluvias a la Ciudad de Buenos Aires. Durante este jueves, las condiciones desmejorarán notablemente hacia la tarde, dando paso a fuertes precipitaciones que se mantendrán hasta las últimas horas de la noche.
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A qué hora empieza la lluvia en Buenos Aires
Según los datos meteorológicos, la mañana se mantendrá con el cielo mayormente cubierto, vientos del este y marcas térmicas iniciales cercanas a los 16°C. El pico de temperatura máxima se registrará alrededor de las 15:00 horas, alcanzando los 21°C, momento en el cual el cielo continuará nublado pero aún sin caída de agua sobre la Ciudad.
Sin embargo, el escenario cambiará drásticamente en la segunda mitad del día. Las precipitaciones comenzarán formalmente a las 17:00 horas, momento en el que se espera una probabilidad de chaparrones del 80% con un leve descenso de la temperatura. A partir de allí, la inestabilidad irá en aumento:
- 18:00 horas: se registrará una lluvia débil constante con un 90% de probabilidad y térmicas en torno a los 18°C.
- 20:00 horas: será el momento de mayor caída de agua de la jornada (3.7 mm), manteniendo un 90% de chances de precipitaciones continuas.
- Hacia la medianoche: las lloviznas seguirán de forma intermitente, bajando gradualmente su intensidad y probabilidad (rondando entre el 60% y el 40%) para cerrar el día con 17°C.
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