Cambió el pronóstico del tiempo y tras el tormentón se supo cuándo subirá 17 grados la temperatura

El mal tiempo continuará afectando la zona durante el cierre de la actual semana, con precipitaciones que alcanzarán un 90% de probabilidad para el jueves 22 de octubre y acumulados de hasta 6.2 milímetros. Esta inestabilidad se mantendrá de forma intermitente durante todo el fin de semana, culminando el domingo 25 de octubre con nuevas lluvias (90% de probabilidad) y la temperatura mínima más baja de todo el período, marcando apenas 11°C.