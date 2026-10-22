Cambió el pronóstico del tiempo y tras el tormentón se supo cuándo subirá 17 grados la temperatura
El período de inestabilidad y lluvias en Buenos Aires llegará a su fin según el pronóstico del tiempo. Qué día llegará el ansiado calor.
Tras varios días pasados por agua y un marcado descenso de las marcas térmicas, las condiciones meteorológicas darán un giro radical en Buenos Aires. El pronóstico del tiempo anticipa que el tormentón abandonará la región para darle paso a un notable ascenso de la temperatura que traerá jornadas cálidas y soleadas.
Cuándo termina el tormentón y vuelve el buen clima
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El mal tiempo continuará afectando la zona durante el cierre de la actual semana, con precipitaciones que alcanzarán un 90% de probabilidad para el jueves 22 de octubre y acumulados de hasta 6.2 milímetros. Esta inestabilidad se mantendrá de forma intermitente durante todo el fin de semana, culminando el domingo 25 de octubre con nuevas lluvias (90% de probabilidad) y la temperatura mínima más baja de todo el período, marcando apenas 11°C.
A partir del lunes 26 de octubre, el cielo comenzará a despejarse paulatinamente, dejando atrás las precipitaciones para dar inicio a una semana con nubosidad variable y un progresivo incremento térmico.
El abrupto salto térmico de 17 grados
El fin de las tormentas marcará el inicio de una racha de días con excelentes condiciones y un drástico salto en los termómetros. La progresión del clima hacia principios de noviembre será la siguiente:
- Sábado 31 de octubre: el primer fin de semana sin lluvias presentará un cielo completamente despejado, con una mínima de 13°C y una agradable máxima de 25°C.
- Domingo 1 y lunes 2 de noviembre: la tendencia alcista se mantendrá con nubosidad parcial, mínimas de 17°C y máximas que rondarán entre los 25°C y 26°C.
- Martes 3 de noviembre: será la jornada más calurosa del pronóstico extendido, alcanzando una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 19°C.
Este pico de 28°C esperado para el martes 3 de noviembre representa un contundente aumento de 17 grados en comparación con los fríos 11°C que se registrarán durante el último día de la fuerte tormenta.
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