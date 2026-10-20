Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026 y hay otro feriado con fin de semana largo en Buenos Aires
Por resolución del ministro de Gobierno Carlos Bianco, la gestión de Axel Kicillof oficializó los feriados del mes de octubre.
A través de la Resolución 467/2026, el Gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof oficializó el calendario de feriados correspondientes a octubre. La disposición contempla una jornada de descanso sin actividad para la administración pública provincial y el Banco Provincia, dejando en manos del sector privado la opción de sumarse o no.
Esta normativa beneficia de forma directa a San Antonio de Areco, que disfrutará de un día no laborable este viernes 23 de octubre. De este modo, la comunidad local —y de manera particular los trabajadores del ámbito estatal— contará con un fin de semana largo de tres días.
¿Por qué es feriado este viernes 23 de octubre en San Antonio de Areco?
La elección del 23 de octubre como fecha fundacional responde a un hecho histórico clave: ese mismo día de 1730, el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires dispuso la creación de las primeras seis parroquias rurales de la provincia, incluyendo la de San Antonio de Padua en el Pago de Areco.
A diferencia del esquema tradicional de las ciudades hispanoamericanas, Areco no contó con una ceremonia formal de fundación, acta de trazado ni diseño de plaza mayor por orden de un conquistador. Su surgimiento fue fruto de un proceso paulatino:
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El primer oratorio (1714–1728): Ante la amenaza de las incursiones indígenas (malones), los pobladores locales prometieron levantar un espacio de culto a San Antonio de Padua. Fue el hacendado José Ruiz de Arellano quien erigió la capilla en sus tierras, punto en torno al cual comenzaron a radicarse los vecinos.
El reconocimiento como parroquia (23 de octubre de 1730): La categorización del templo como parroquia o curato le otorgó entidad eclesiástica, civil y administrativa al poblado. Esta medida permitió formalizar el registro de nacimientos, bodas y decesos, afianzando al caserío como un centro urbano oficial dentro del campo bonaerense.
Frente a la ausencia de una fundación convencional, historiadores y autoridades del municipio adoptaron esta disposición eclesiástica de 1730 como el hito institucional de nacimiento del pueblo.
La Provincia confirmó el asueto local en San Antonio de Areco a través de la Resolución 467/2026
A partir de la Resolución 467/2026 rubricada por el ministro Carlos Bianco, el Gobierno bonaerense oficializó el feriado patronal para San Antonio de Areco.
La disposición establece descanso obligatorio para los empleados de la administración pública provincial y del Banco Provincia, en tanto que el sector comercial e industrial podrá adherirse de forma opcional.
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