A qué hora termina el paro de colectivos de 48 horas y qué líneas afecta
La UTA ratificó un paro de colectivos por 48 horas a raíz de un severo conflicto salarial. Qué servicios están suspendidos y cuándo se levanta.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Catamarca, confirmó un paro de colectivos de 48 horas debido a la falta de pago de diferencias salariales por parte del sector empresario. Desde el gremio aseguraron que aún no hubo avances para destrabar el conflicto en curso.
A qué hora termina el paro de colectivos y qué líneas están afectadas
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La medida de fuerza dispuesta por la conducción sindical comenzó a regir exactamente a las 00:00 horas de este jueves. Al tratarse de una huelga ininterrumpida de 48 horas, la suspensión de los servicios de transporte se extenderá hasta las 23:59 del viernes, normalizándose el recorrido con los primeros servicios del sábado.
El cese de actividades tiene un impacto exclusivo en dos compañías de la región, afectando de manera total a las siguientes empresas:
- Empresa GM: interrupción absoluta de sus recorridos.
- Empresa La Rubí: interrupción absoluta de sus recorridos.
Cuál es el reclamo de la UTA a las empresas de colectivos
El dirigente gremial Roque Chanquía explicó en diálogo con la prensa local que el conflicto se originó por el incumplimiento en el pago de diferencias correspondientes al concepto de viáticos de los meses de agosto y septiembre. Estos montos ya estaban contemplados en un acuerdo salarial que fue debidamente homologado por el Ministerio de Educación y Trabajo.
El representante sindical cuestionó la postura de ambas firmas y destacó los siguientes puntos respecto a la medida de fuerza:
- Las empresas involucradas (GM y La Rubí) fueron notificadas formalmente, pero se niegan a abonar argumentando que los montos reclamados no corresponden a lo pactado.
- El resto de las empresas de transporte de la provincia está cumpliendo en tiempo y forma con las condiciones establecidas en la paritaria.
- La Secretaría de Transporte provincial fue notificada sobre la medida, aunque desde el sindicato advierten que se trata de un conflicto directo que debe resolverse entre los trabajadores y sus empleadores.
Pese a la contundencia de la medida, desde la UTA aclararon que mantienen abierta la puerta al diálogo para levantar la huelga antes de tiempo. "La solución sería que hagan efectivo lo que solicitamos nosotros, o al menos un compromiso serio de que mañana lo van a hacer efectivo", sentenció Chanquía.
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