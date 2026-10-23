A qué hora termina el paro de colectivos de 48 horas y qué líneas afecta

El representante sindical cuestionó la postura de ambas firmas y destacó los siguientes puntos respecto a la medida de fuerza:

Las empresas involucradas (GM y La Rubí) fueron notificadas formalmente, pero se niegan a abonar argumentando que los montos reclamados no corresponden a lo pactado.

El resto de las empresas de transporte de la provincia está cumpliendo en tiempo y forma con las condiciones establecidas en la paritaria.

La Secretaría de Transporte provincial fue notificada sobre la medida, aunque desde el sindicato advierten que se trata de un conflicto directo que debe resolverse entre los trabajadores y sus empleadores.

Pese a la contundencia de la medida, desde la UTA aclararon que mantienen abierta la puerta al diálogo para levantar la huelga antes de tiempo. "La solución sería que hagan efectivo lo que solicitamos nosotros, o al menos un compromiso serio de que mañana lo van a hacer efectivo", sentenció Chanquía.