A qué hora empieza el paro nacional intermitente que afecta el transporte público de pasajeros
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional mediante la retención de tareas en el transporte aéreo por falta de financiamiento.
Ante el desfinanciamiento impulsado por el Gobierno nacional, el sindicato ATE confirmó un paro nacional parcial con retención de tareas en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Los trabajadores del transporte aéreo advirtieron que no pueden garantizar la seguridad aerocomercial y se abstendrán de operar cuando no existan las condiciones mínimas necesarias.
El motivo del paro en la ANAC y el impacto en el transporte
Según explicó formalmente el gremio estatal, la medida de fuerza será intermitente y comenzará a regir en el momento exacto en que los trabajadores detecten que no están dadas las normativas ni los métodos recomendados para operar. El desguace de las áreas vinculadas al control y manejo de tareas críticas pone en riesgo inminente el servicio que utilizan a diario los pasajeros.
En Argentina, el personal del organismo enfrenta severas responsabilidades legales, tanto penales como civiles, frente a terceros. Por este motivo, ATE aclaró que negarse a operar bajo normas inseguras es una medida legítima para resguardar la seguridad de toda la comunidad, la cual se encuentra plenamente amparada por el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El fuerte reclamo por los fondos de la tasa aérea
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A la par del anuncio de retención de tareas, el sindicato destacó un dato alarmante sobre la recaudación oficial. Explicaron que, durante la actual gestión, la tasa aérea —el impuesto que abona cada pasajero al subir a un avión en el país— le genera millonarios ingresos al Tesoro Nacional, calculados en unos 220.000 millones de pesos anuales.
Sin embargo, las autoridades gremiales denunciaron que menos del 10% de lo recaudado vuelve a la institución para financiar el Servicio de Extinción de Incendios y las áreas operativas clave. Esta drástica reducción presupuestaria deja a los distintos aeropuertos del país trabajando al límite de su capacidad operativa, forzando las actuales medidas de fuerza.
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