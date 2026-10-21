Aberrante: filmaron a un hombre mientras colgaba a su perro del balcón de un quinto piso y terminó detenido

Las imágenes causaron un repudio inmediato en las redes sociales y obligaron a las fuerzas de seguridad a actuar de urgencia. En el video, registrado por vecinos de la zona, se ve con claridad cómo un hombre sostiene a su perro únicamente de las patas traseras, dejándolo suspendido en el aire hacia el vacío desde el balcón de un quinto piso. La secuencia, registrada en un edificio del barrio capitalino de San Salvador, mostró el nivel de riesgo al que estuvo expuesto el animal durante varios minutos.