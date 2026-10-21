Aberrante: filmaron a un hombre mientras colgaba a su perro del balcón de un quinto piso y terminó detenido
El monstruoso episodio ocurrió en San Salvador. Tras la viralización de las imágenes, la policía arrestó al sospechoso y rescató a los animales.
Las imágenes causaron un repudio inmediato en las redes sociales y obligaron a las fuerzas de seguridad a actuar de urgencia. En el video, registrado por vecinos de la zona, se ve con claridad cómo un hombre sostiene a su perro únicamente de las patas traseras, dejándolo suspendido en el aire hacia el vacío desde el balcón de un quinto piso. La secuencia, registrada en un edificio del barrio capitalino de San Salvador, mostró el nivel de riesgo al que estuvo expuesto el animal durante varios minutos.
Según informaron los residentes del complejo habitacional, la situación se prolongó por cerca de media hora. Los llantos incesantes del perro alertaron a quienes circulaban por la cuadra, quienes decidieron filmar la agresión para sumar evidencia y alertar a la Policía Nacional Civil. La difusión masiva del material generó una ola de indignación ciudadana que aceleró los tiempos de la intervención oficial.
Operativo de rescate en el departamento
Tras la radicación de la denuncia, los efectivos policiales acudieron al inmueble junto a personal de la alcaldía local y agentes metropolitanos. En el lugar detuvieron a Héctor Alejandro Rosales Bonilla, de 64 años, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento, los inspectores lograron poner a resguardo tanto al perro agredido como a otra mascota que se encontraba en la vivienda, derivándolos a centros de atención veterinaria para su evaluación.
Marcos legales y sanciones de prisión
Las autoridades confirmaron que el detenido será procesado bajo los alcances del artículo 261-A del Código Penal salvadoreño, normativa que castiga el maltrato hacia los animales con penas de dos a cuatro años de prisión efectiva. Desde la fuerza remarcaron que el caso sentará un precedente y reafirmaron que no habrá tolerancia ante actos de crueldad hacia seres indefensos.
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