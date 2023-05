Accidente fatal en Acceso Oeste: atropelló, mató, huyó y mintió

Por motivos que aún se desconocen, la víctima, Melina Paola Pizzaro de 34 años, se encontraba sobre la autopista, cuando fue arrollada. Minutos más tarde, el mismo auto, un Chevrolet Corsa de color gris, atravesó el peaje derrumbando la barrera, situaciones que quedaron grabadas en cámaras de seguridad.

image.png

Un rato más tarde, ya desde su domicilio de Ituzaingó, el hombre, identificado como Carlos Ali Naser, llamó al 911 y denunció el supuesto robo del Chevrolet.

“En Ciudadela me robaron el auto, venía de un cumpleaños, frené en un semáforo y dos ladrones en moto me apuntaron y me robaron el auto; ahora ya estoy en mi casa, de Ituzaingó”, se escucha en el relato que fue difundido este lunes.

choco huyó y mintió

Sin embargo, como el sujeto entró en contradicciones cuando se le tomó la declaración, el fiscal del hecho decidió pedir la detención bajo una carátula de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y por haberse dado a la fuga del lugar”.

En el momento en que los uniformados fueron a su domicilio a detenerlo, Naser se quebró y confesó haber sido él quien manejaba el vehículo al momento de atropellar a Pizarro, aunque lo hizo luego de que su mujer contara que habían protagonizado un incidente vial en cercanías a la salida del Plaza Oeste Shopping.