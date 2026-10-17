Alarma por posible brote de dengue tras el Súper Niño: cuántos casos se esperan y qué medidas tomar en casa

El mismo trabajo calculó que el cambio climático provocado por la actividad humana explicó el 48,64% del incremento de casos atribuibles a El Niño. En cifras absolutas, eso equivale a 403.197 casos adicionales de dengue en las localidades estudiadas. El mecanismo es el siguiente: el calentamiento global eleva la temperatura media del océano y de la atmósfera, lo que intensifica las anomalías climáticas que El Niño ya produce por sí solo, que son olas de calor más prolongadas, lluvias más extremas, mayor humedad ambiental.

Producto del aumento de la temperatura y el aumento de las lluvias que hacen que haya mayor acumulación de agua, pero no solo en los recipientes hogareños, sino en la naturaleza, en las copas de las hojas. Mayor cantidad de agua, mayor cantidad de, de calor, mayor probabilidad de reproducción de vector. Mientras más vector, más probabilidad de infección.

Por su parte, un estudio publicado en Nature Communications incorporó datos de 57 países de América y Asia entre 1980 y 2024, y estableció que el 63% de la variación interanual en los casos de dengue puede atribuirse a las fluctuaciones del fenómeno ENSO, sigla en inglés de El Niño-Oscilación del Sur, el sistema climático que alterna fases cálidas (El Niño) y frías (La Niña) en el Pacífico tropical.

El fenómeno climático del Super Niño podría modificar las condiciones para la reproducción del Aedes aegypti durante la temporada 2026-2027.

Cuántos casos de dengue hay en Argentina y qué se espera para el verano

El último Boletín Epidemiológico Nacional disponible, correspondiente a la semana epidemiológica 39 y publicado el 13 de octubre, informó 999 casos sospechosos notificados desde el comienzo de la temporada 2026-2027, de los cuales cuatro fueron confirmados.

Los cuatro contagios confirmados tenían antecedentes de viajes internacionales: tres correspondían a residentes de la provincia de Buenos Aires y uno a la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Salud no había confirmado casos autóctonos durante ese período, aunque mantenía otros en investigación.

Además, la Organización Mundial de la Salud recuerda que una segunda infección por dengue puede aumentar el riesgo de enfermedad grave. Ante fiebre y síntomas compatibles se recomienda consultar al sistema de salud; si aparecen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado, se requiere atención inmediata.

Con la temporada cálida en marcha, las autoridades sanitarias deberán seguir la evolución de los casos y la circulación del mosquito. Mientras tanto, la eliminación de criaderos sigue siendo una medida central de prevención, independientemente de la intensidad de las lluvias.

Qué hacer en casa para evitar los criaderos

La principal medida de prevención consiste en impedir que el mosquito encuentre lugares donde reproducirse. Para eso, el Ministerio de Salud recomienda revisar periódicamente los espacios interiores y exteriores de las viviendas, en especial después de las lluvias.

Entre las acciones más importantes se encuentran: