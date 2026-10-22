Mapa del tormentón EN VIVO: a qué hora lloverá más fuerte en el AMBA
De acuerdo al anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se viene un intenso tormentón que apagará a la Ciudad y el Conurbano.
Tras una mañana gris y totalmente cubierta, las condiciones meteorológicas comenzaron a deteriorarse hacia la tarde en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según el pronóstico detallado para las próximas horas, se viene un tormentón en el AMBA que se mantendrá continuo hasta la medianoche.
En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que las lluvias alcanzarán su pico de mayor intensidad durante las primeras horas de la noche.
Cronograma del tormentón en el AMBA: hora por hora
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17:00: Cielo predominantemente cubierto con una marca térmica de 20 °C y vientos del este con ráfagas de hasta 35 km/h.
18:00: Comienzo de precipitaciones débiles (90% de probabilidad y 1,7 mm de agua acumulada). La temperatura se sostiene en 20 °C.
19:00: Continuación de la lluvia débil (2,1 mm de acumulación estimada). El termómetro desciende a los 18 °C con una sensación térmica de 16 °C a causa del viento fresco del este.
20:00: Momento de mayor intensidad. Se prevén lluvias moderadas con una probabilidad del 90% y hasta 3,4 mm acumulados. La temperatura caerá a 17 °C (sensación térmica de 15 °C) y las ráfagas del este alcanzarán picos de 42 km/h.
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21:00: Amainar leve de la intensidad. Lluvia débil (70% de probabilidad) con marcas térmicas de 17 °C y ráfagas de viento de hasta 44 km/h.
22:00 a 24:00: Tramo final de la jornada inestable. La probabilidad de lloviznas y lluvias débiles bajará paulatinamente del 60% al 50%, manteniendo registros de temperatura de 17 °C (sensación térmica de 15 °C) y vientos constantes del este/sureste entre 16 y 37 km/h.
Mapa del tormentón EN VIVO: minuto a minuto de las lluvias en el AMBA
Recomendaciones para el tránsito y la vía pública
Se aconseja a los conductores extremar las precauciones al circular por autopistas y avenidas debido a la calzada mojada y la reducción de visibilidad durante la hora pico de la noche. Asimismo, se sugiere asegurar objetos en balcones o terrazas dada la persistencia de las ráfagas de viento provenientes del río.
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