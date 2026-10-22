Mapa del tormentón EN VIVO:  a qué hora lloverá más fuerte en el AMBA

17:00: Cielo predominantemente cubierto con una marca térmica de 20 °C y vientos del este con ráfagas de hasta 35 km/h.

18:00: Comienzo de precipitaciones débiles (90% de probabilidad y 1,7 mm de agua acumulada). La temperatura se sostiene en 20 °C.

19:00: Continuación de la lluvia débil (2,1 mm de acumulación estimada). El termómetro desciende a los 18 °C con una sensación térmica de 16 °C a causa del viento fresco del este.

20:00: Momento de mayor intensidad. Se prevén lluvias moderadas con una probabilidad del 90% y hasta 3,4 mm acumulados. La temperatura caerá a 17 °C (sensación térmica de 15 °C) y las ráfagas del este alcanzarán picos de 42 km/h.

21:00: Amainar leve de la intensidad. Lluvia débil (70% de probabilidad) con marcas térmicas de 17 °C y ráfagas de viento de hasta 44 km/h.