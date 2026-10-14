Axel Kicillof aprobó la Resolución 467/2026 y el próximo martes hay un inesperado feriado en Buenos Aires
El ladero de Axel Kicillof, Carlos Bianco, volvió a aprobar los feriados y asuetos de cada mes y, en el transcurso de octubre, un municipio se verá beneficiado.
Mediante la Resolución 467/2026, la gestión de Axel Kicillof formalizó los feriados y asuetos locales correspondientes a octubre en la provincia de Buenos Aires. El dictamen fija los días no laborables para los empleados estatales bonaerenses y las filiales del Banco Provincia, mientras que para la actividad privada establece una adhesión optativa.
De esta manera, pegado al feriado nacional del 12 de octubre, los habitantes de Ezeiza contarán con una jornada extra de cese de actividades en plena semana.
¿Por qué es feriado el 20 de octubre en Ezeiza?
El 20 de octubre es el aniversario de Ezeiza porque en esa fecha de 1994 la Legislatura bonaerense sancionó la Ley Provincial N° 11.550, que dispuso la creación oficial del partido. Hasta ese momento, el territorio formaba parte del municipio de Esteban Echeverría.
Tras un reclamo vecinal por autonomía e identidad local, las cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires aprobaron su escisión el 20 de octubre de 1994 (aunque la ley entró en vigencia operativa a partir de 1995). Por este motivo, no se conmemora el asentamiento del primer poblado ni la llegada del ferrocarril (que ocurrió a fines del siglo XIX), sino la creación institucional de Ezeiza como un distrito independiente.
De este modo y tras el feriado nacional del 12 de octubre, los habitantes de este municipio volverán a tener descanso el martes 20 de octubre. Por supuesto, esta novedad es inesperada dado que muchos ignoran la celebración del aniversario fundacional de esa ciudad.
Confirman el feriado en Ezeiza mediante la Resolución 467/2026 de la Provincia
A través de la Resolución 467/2026 firmada por Carlos Bianco, la provincia de Buenos Aires confirmó el asueto de octubre para Ezeiza. La disposición aplica de forma obligatoria para la administración pública municipal y los empleados del Banco Provincia, mientras que para el comercio y la industria funcionará como feriado optativo.
De esta manera, el Gobierno bonaerense "declara no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de octubre de 2026".
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