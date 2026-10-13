El Gobierno define qué pasa con los feriados por el papa León XIV tras la suspensión de su agenda
El Vaticano confirmó los detalles de la recuperación del Pontífice, mientras el Gobierno termina de delinear cómo sigue el operativo y el esquema de feriados.
Tras confirmarse el éxito de la cirugía torácica a la que fue sometido el papa León XIV en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle un lóbulo pulmonar, la atención política e institucional en la Argentina se centró en la logística de su esperada llegada, y en el cronograma de feriados.
A través de un parte oficial, el Vaticano confirmó los pasos a seguir en la recuperación del Sumo Pontífice y suspendió su agenda. En Casa Rosada, el Gobierno Nacional expresó su respaldo y brindó detalles sobre la vigencia del esquema de feriados decretados para su recepción.
Durante su habitual rueda de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, transmitió "todo el sentimiento y acompañamiento" del Presidente y del Gabinete para con el Santo Padre, al tiempo que analizó el panorama de la agenda oficial en medio del proceso de recuperación médica.
Qué dijeron desde el Gobierno sobre la agenda del papa León XIV y los feriados
Consultado sobre si la confirmación del diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar podría alterar los planes trazados entre Balcarce 50 y la Santa Sede, el portavoz se mostró cauto pero abierto a realizar las adaptaciones operativas que resulten necesarias.
"En la conferencia, la información que teníamos era que la operación había sido un éxito y sabíamos por el vocero del Vaticano que no había modificaciones a los planes de venir a Sudamérica. Esto no sé si cambia algo. De parte del Presidente, por supuesto, todo nuestro sentimiento y acompañamiento. Por supuesto la agenda se podrá modificar para hacer posible la llegada del papa", afirmó Ravier ante los medios acreditados.
De esta manera, desde la administración nacional recalcaron la disposición para amoldar los horarios y actividades de la comitiva pontificia según las recomendaciones del equipo médico de Roma, manteniendo pie firme en el objetivo de concretar el viaje a suelo argentino.
Cómo es el esquema de feriados dispuesto por el Decreto 1103/2026
En el plano normativo y logístico, el marco legal diseñado para organizar los desplazamientos masivos, los operativos de seguridad y el despliegue de infraestructura continúa plenamente operativo. A través del Decreto 1103/2026, el Poder Ejecutivo estableció un cronograma escalonado de jornadas no laborables para facilitar el desarrollo de las actividades papales:
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Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.
Martes 10 de noviembre: Feriado exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba.
Miércoles 11 de noviembre: Feriado dispuesto únicamente para el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, la normativa ratifica la vigencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que lidera la articulación entre las fuerzas de seguridad federales, los sistemas de emergencia médica y los equipos de protocolo de las distintas jurisdicciones involucradas.
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