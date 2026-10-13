El Gobierno define qué pasa con los feriados por el papa León XIV tras la suspensión de su agenda

De esta manera, desde la administración nacional recalcaron la disposición para amoldar los horarios y actividades de la comitiva pontificia según las recomendaciones del equipo médico de Roma, manteniendo pie firme en el objetivo de concretar el viaje a suelo argentino.

Cómo es el esquema de feriados dispuesto por el Decreto 1103/2026

En el plano normativo y logístico, el marco legal diseñado para organizar los desplazamientos masivos, los operativos de seguridad y el despliegue de infraestructura continúa plenamente operativo. A través del Decreto 1103/2026, el Poder Ejecutivo estableció un cronograma escalonado de jornadas no laborables para facilitar el desarrollo de las actividades papales:

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.

Martes 10 de noviembre: Feriado exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: Feriado dispuesto únicamente para el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, la normativa ratifica la vigencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que lidera la articulación entre las fuerzas de seguridad federales, los sistemas de emergencia médica y los equipos de protocolo de las distintas jurisdicciones involucradas.