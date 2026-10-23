Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026: hay tres feriados seguidos en Buenos Aires al cierre de octubre
La firma de Carlos Bianco -ministro de Gobierno de Kicillof- otorgó tres nuevos feriados antes de que finalice el mes. Enterate dónde.
Mediante la Resolución 467/2026, la gestión provincial de Axel Kicillof formalizó el esquema de feriados correspondientes a octubre. La medida establece un asueto que exceptúa de sus funciones a los trabajadores estatales y bancarios bonaerenses, mientras que para la industria y el comercio privado su adopción queda como optativa.
Esta medida beneficia de forma directa a los partidos de Suipacha, Marcos Paz, Alberti y Leandro N. Alem, que gozarán de un feriado municipal el lunes 26 de octubre, martes 27 y miércoles 28, respectivamente. De este modo, la población de dichos municipios podrá disfrutar de un descanso extra.
¿A qué se debe el feriado del lunes en Suipacha y Marcos Paz?
El día no laborable del lunes 26 de octubre en ambos distritos está respaldado por la Resolución 467 del Ministerio de Gobierno bonaerense, normativa que reglamenta los asuetos municipales en función de las efemérides locales:
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Suipacha: Recuerda la sanción de la ley provincial del 24 de octubre de 1864 que determinó la fundación del partido. Al coincidir la efeméride con el fin de semana, el descanso administrativo se trasladó al lunes 26.
Marcos Paz: Conmemora la promulgación de la ley provincial del 25 de octubre de 1878, la cual aprobó la solicitud de sus pobladores para dar origen al distrito. Al caer domingo dicha fecha, el asueto oficial se aplica el lunes inmediato.
El feriado en Alberti y Leandro N. Alem
El feriado del 27 de octubre en el partido de Alberti responde a su aniversario de fundación: el 27 de octubre de 1877, don Andrés Vaccarezza (considerado el fundador de la localidad) inauguró su molino harinero, hito comercial y poblacional que dio origen formal al asentamiento en torno a la estación del Ferrocarril Oeste.
En tanto, el 28 de octubre de 1918 se sancionó la ley provincial que dispuso la creación formal del partido de Leandro N. Alem, escindiendo sus tierras de los municipios vecinos de Lincoln y General Arenales, y designando a la localidad de Vedia como su cabecera.
Confirman feriado en Suipacha, Marcos Paz, Alberti y Leandro N. Alem a través de la Resolución 467/2026
A partir de la Resolución 467/2026 rubricada por el ministro Carlos Bianco, el Gobierno bonaerense oficializó el feriado patronal para Suipacha, Marcos Paz, Alberto y Leandro N. Alem. La disposición establece descanso obligatorio para los empleados de la administración pública provincial y del Banco Provincia, en tanto que el sector comercial e industrial podrá adherirse de forma opcional.
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