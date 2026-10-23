Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026: hay tres feriados seguidos en Buenos Aires al cierre de octubre.

Suipacha: Recuerda la sanción de la ley provincial del 24 de octubre de 1864 que determinó la fundación del partido. Al coincidir la efeméride con el fin de semana, el descanso administrativo se trasladó al lunes 26.

Marcos Paz: Conmemora la promulgación de la ley provincial del 25 de octubre de 1878, la cual aprobó la solicitud de sus pobladores para dar origen al distrito. Al caer domingo dicha fecha, el asueto oficial se aplica el lunes inmediato.

El feriado en Alberti y Leandro N. Alem

El feriado del 27 de octubre en el partido de Alberti responde a su aniversario de fundación: el 27 de octubre de 1877, don Andrés Vaccarezza (considerado el fundador de la localidad) inauguró su molino harinero, hito comercial y poblacional que dio origen formal al asentamiento en torno a la estación del Ferrocarril Oeste.