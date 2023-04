La ex de Cacho Garay ratificó su denuncia por violencia de género: "Es un psicópata"

En diálogo con C5N, Macías dijo sentir “mucha impotencia” ante “tanta impunidad”, subrayando que “gracias a todas las pericias que me hicieron, caer que lo que me pasaba a mí era mucho más grave de lo que yo me imaginaba”.

Luego de señalar que “yo hoy puedo hablar con más tranquilidad gracias al refugio donde estuve”, dijo que en las últimas semanas, incluso antes de formalizar la denuncia, “tuve episodios, entraba en pánico”, mientras que “él me daba pastillas que yo ni conocía… Es un gran psicópata”, afirmó.

“Como todo manipulador, se ponía violento, se iba y después volvía”, añadió en entrevista con C5N, durante la cual volvió a repetir que “todo lo que me hizo esta todo comprobado y siento un gran dolor en el alma”.

En referencia a la denuncia por tenencia ilegal de armas, la mujer explicó que “las armas que yo denuncié en ese momento no son las que están en las fotos”, agregando que “este señor es muy inteligente y tiene muchos amiguitos que se la pueden haber escondido”.

Sobre este hecho, manifestó que fue a la policía para ampliar la denuncia y “pedir para que se investigue, porque no son las armas que se ven en la cámara”.

