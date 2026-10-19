Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de cuatro días barrerá el frío y traerá calor a Buenos Aires
El clima en Buenos Aires experimentará un fuerte giro esta semana, según el pronóstico del tiempo. En cuáles los días habrá precipitaciones.
El pronóstico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires presentará un marcado giro durante los próximos días. Las recientes previsiones meteorológicas indican que un importante frente inestable provocará un tormentón prolongado, el cual terminará por desplazar la masa de aire frío para dar lugar a jornadas con un moderado calor primaveral.
Cuándo llega el tormentón a Buenos Aires
Las condiciones de inestabilidad se instalarán en la región hacia la mitad de la semana. Los detalles del pronóstico son:
- Jueves 22 de octubre: la inestabilidad comenzará con lluvias débiles, principalmente durante la madrugada y la noche, acumulando cerca de 5.5 mm. La temperatura oscilará entre los 14°C y 21°C.
- Viernes 23 de octubre: el panorama lluvioso se mantendrá activo con un cielo mayormente cubierto, precipitaciones leves hacia la tarde-noche y una máxima que volverá a ubicarse en los 21°C.
- Sábado 24 de octubre: continuará el frente húmedo con lluvias débiles intermitentes a lo largo de toda la jornada. La temperatura sufrirá un leve descenso, con una mínima de 13°C y máxima de 16°C, acompañada por ráfagas de viento del sureste.
- Domingo 25 de octubre: el último día del tormentón mantendrá los cielos cubiertos y algunas precipitaciones dispersas, con temperaturas frescas que rondarán entre los 11°C y 17°C.
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Vuelve el calor tras las lluvias
Una vez que el prolongado período de inestabilidad abandone la zona del AMBA, el clima comenzará a estabilizarse rápidamente y las marcas térmicas experimentarán un progresivo ascenso.
Para el inicio de la semana siguiente, el lunes 26 de octubre, ya no se esperan precipitaciones y el cielo se presentará con nubes y claros. Sin embargo, el cambio drástico y el retorno del calor se sentirá con fuerza a partir del martes 27 de octubre, jornada en la cual el termómetro logrará repuntar hasta alcanzar los agradables 22°C bajo condiciones de cielo mayormente despejado. Esta tendencia cálida y estable se mantendría durante los días posteriores.
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