Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de cuatro días barrerá el frío y traerá calor a Buenos Aires

Para el inicio de la semana siguiente, el lunes 26 de octubre, ya no se esperan precipitaciones y el cielo se presentará con nubes y claros. Sin embargo, el cambio drástico y el retorno del calor se sentirá con fuerza a partir del martes 27 de octubre, jornada en la cual el termómetro logrará repuntar hasta alcanzar los agradables 22°C bajo condiciones de cielo mayormente despejado. Esta tendencia cálida y estable se mantendría durante los días posteriores.