Cuándo vuelve a salir el sol sin nubes ni lluvias en Buenos Aires
Tras varios días de intensa inestabilidad, los porteños se preguntan cuándo mejorará el clima en Buenos Aires. El pronóstico del tiempo extendido.
El inicio de semana en Buenos Aires mantiene alerta a los ciudadanos por las condiciones meteorológicas. Tras una racha de días inestables y diversas precipitaciones débiles pronosticadas, la gran pregunta es cuándo vuelve a salir el sol y se despejarán definitivamente los cielos sobre el Área Metropolitana.
Cuándo terminan las lluvias y vuelve a salir el sol
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De acuerdo con el pronóstico del tiempo extendido, la inestabilidad se mantendrá de forma persistente durante gran parte de esta semana. Las precipitaciones débiles marcarán la tónica de las jornadas del jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de octubre, acompañadas de una densa cobertura nubosa.
Sin embargo, el clima dará un giro drástico a partir de la próxima semana, permitiendo que vuelva a salir el sol en su máxima expresión:
- Lunes 26 de octubre: Se espera el cese definitivo de las lluvias. Aunque predominarán las nubes y claros, la jornada transcurrirá sin precipitaciones, con una mínima de 10°C y una máxima de 17°C.
- Martes 27 de octubre: Finalmente, los porteños podrán disfrutar de un cielo completamente despejado desde la madrugada y durante toda la mañana. Las nubes recién asomarán hacia la tarde de forma parcial.
- Aumento de temperatura: Junto con el esperado regreso del sol, la temperatura máxima del martes experimentará un agradable repunte primaveral, trepando hasta los 22°C.
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