Cambió el pronóstico: ingresa un frente frío con lluvias, ráfagas y temperaturas casi invernales

AMBA y franja central: La masa de aire frío ingresará con fuerza acompañada por vientos del sur y sudeste con ráfagas de entre 40 y 50 km/h. Se prevé una jornada gris e inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con probables lluvias y lloviznas hacia la tarde y noche, una mínima de 13 °C y máximas que apenas alcanzarán los 18 °C.

Cuyo y cordillera: Mendoza mantendrá alerta amarillo por lluvias y se registraran nuevas nevadas en la zona cordillerana.

El Norte en alerta: Persistirán las condiciones extremas en el NEA, golpeado recientemente por la crecida del río Paraná. Misiones continúa bajo alerta naranja y amarillo por tormentas fuertes, mientras que el norte de Corrientes, Formosa y el este de Chaco registrarán precipitaciones intensas antes de la llegada del aire frío.

Norte patagónico afectado: Tras los intensos desbordes y anegamientos registrados entre el jueves y el viernes en localidades como Añelo y Rincón de los Sauces, en el noroeste de Neuquén y el oeste de Río Negro continuarán los chaparrones y las tormentas aisladas.