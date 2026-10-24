Cambió el pronóstico: ingresa un frente frío con lluvias, ráfagas y temperaturas casi invernales
Los especialistas en meteorología prevén un fin de semana alejado de la primavera, con posibles lluvias y un descenso térmico. El clima en cada zona.
El fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de octubre estará marcado por un brusco cambio de las condiciones meteorológicas en gran parte del territorio nacional, con el infreso de un frente frío que traerá lluvias y un notorio descenso térmico que dejará marcas más cercanas al otoño o al invierno.
Tras una semana dominada por la humedad y la inestabilidad en el norte patagónico, Cuyo, la franja central y el NEA, la llegada de un frente frío impulsado desde el sur provocará tormentas y hasta nevadas cordilleranas, de acuerdo con el informe del sitio Meteored.
Sábado 24: lluvias, alerta en el NEA y complicaciones en la Patagonia
Las condiciones del primer día del fin de semana mostrarán un escenario dispar a lo largo del país:
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AMBA y franja central: La masa de aire frío ingresará con fuerza acompañada por vientos del sur y sudeste con ráfagas de entre 40 y 50 km/h. Se prevé una jornada gris e inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con probables lluvias y lloviznas hacia la tarde y noche, una mínima de 13 °C y máximas que apenas alcanzarán los 18 °C.
Cuyo y cordillera: Mendoza mantendrá alerta amarillo por lluvias y se registraran nuevas nevadas en la zona cordillerana.
El Norte en alerta: Persistirán las condiciones extremas en el NEA, golpeado recientemente por la crecida del río Paraná. Misiones continúa bajo alerta naranja y amarillo por tormentas fuertes, mientras que el norte de Corrientes, Formosa y el este de Chaco registrarán precipitaciones intensas antes de la llegada del aire frío.
Norte patagónico afectado: Tras los intensos desbordes y anegamientos registrados entre el jueves y el viernes en localidades como Añelo y Rincón de los Sauces, en el noroeste de Neuquén y el oeste de Río Negro continuarán los chaparrones y las tormentas aisladas.
Sur patagónico estable: Contrario al resto del país, provincias como Santa Cruz disfrutarán de altas presiones, cielos despejados y temperaturas templadas que alcanzarán máximas cercanas a los 25 °C.
Domingo 25: el frío se afianza con mínimas de hasta 5 °C
Hacia la segunda mitad del fin de semana, el frente frío terminará de asentarse sobre la zona central y el norte del país:
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Frío invernal en Buenos Aires y el AMBA: En el interior bonaerense se esperan mínimas de entre 5 °C y 7 °C. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el domingo comenzará con un ambiente muy frío (alrededor de 10 °C) e inestable durante la mañana. Las condiciones irán mejorando gradualmente hacia la tarde y noche con el alejamiento de la nubosidad.
Mejorías en Cuyo y la Patagonia: El tiempo se estabilizará con heladas matinales en las provincias cuyanas y marcas frías pero soleadas en el centro y sur patagónico.
Desplazamiento del frente en el Norte: Las precipitaciones se trasladarán hacia el sur de Brasil, aunque las autoridades mantienen el monitoreo debido a que el caudal de lluvia ingresará a las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, presionando a las zonas costeras golpeadas por la crecida.
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