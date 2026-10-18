Cambió el pronóstico y llegan tres días con lluvias en Buenos Aires: cuándo se larga y arranca la seguidilla
Según especialistas en meteorología, la nueva semana en el AMBA estaría atravesada otra vez por lluvias y hasta tormentas.
Tras un fin de semana fresco y con cielo parcialmente despejado en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la atención se traslada al comportamiento del clima durante los próximos días, con un cambio rotundo en el pronóstico y con probabilidades de hasta tres días consecutivos con lluvias.
Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por el momento no anticipa precipitaciones en su pronóstico extendido para la semana hábil, las proyecciones del sitio especializado Meteored marcan un escenario diferente, con un frente inestable que dejaría una seguidilla de mal tiempo.
Tanto los modelos del SMN como los de las plataformas privadas coinciden en que este lunes y martes se presentarán con condiciones de buen tiempo en la región metropolitana. Se esperan jornadas con nubosidad variable, vientos leves del sector este y temperaturas moderadas acordes a la primavera.
Qué día comienzan las lluvias en el AMBA
A partir del ombligo de la semana, las proyecciones de Meteored indican un aumento en la humedad y un marcado cambio en las condiciones atmosféricas, alcanzando un 70% de probabilidades de precipitación a lo largo de tres jornadas seguidas:
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Miércoles: Se prevé el desarrollo de tormentas aisladas con un 70% de probabilidad. Las chances de mal tiempo se concentrarán principalmente a partir de la tarde y extendiéndose hacia la noche.
Jueves: La tendencia inestable continuará con un 70% de probabilidades de lluvias débiles. Las precipitaciones se esperarían hacia el cierre del día, a partir de las 21:00.
Viernes: El panorama mantendría un 70% de chances de lluvias débiles, aunque el fenómeno quedaría circunscrito por ahora a las primeras horas de la jornada, concentrándose durante la madrugada.
La discrepancia entre los pronósticos responde a las diferencias en la velocidad de ingreso de los sistemas de baja presión según los distintos modelos meteorológicos globales. Mientras el SMN mantiene cautela y no prevé caída de agua para los próximos días, los mapas de Meteored sugieren seguir de cerca la evolución del tiempo para la segunda mitad de la semana.
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