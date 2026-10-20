Cayó una red asiática de trata en Pilar: cuatro rescatados y 9 detenidos tras intentar huir de la Policía
Cinco hombres y dos mujeres de nacionalidad china fueron detenidos cuando intentaban escapar. El líder de la banda, un taiwanés, fue capturado en Santa Fe.
Una denuncia por trata de personas puso en marcha una investigación que permitió el rescate de cuatro argentinos en un campo de Pilar y la desarticulación de una banda criminal asiática. Nueve personas fueron detenidas, la mayoría de nacionalidad china. Varios de los sospechosos intentaron huir cuando llegó la policía, pero fueron perseguidos y capturados.
La denuncia que destapó la trama de la banda asiática
La intervención se inició a partir de una denuncia presentada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) a través de la Línea 145, mediante la cual se alertó sobre la posible existencia de personas sometidas a trabajos forzados en un establecimiento rural ubicado de Pilar.
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, intervino en la causa y derivó la investigación al Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA).
De la pesquisa se logró establecer la existencia de una estructura criminal integrada principalmente por ciudadanos de nacionalidad china que se dedicaba a captar personas de bajos recursos económicos para explotarlas en establecimientos rurales.
Falsas ofertas laborales: el temido modus operandi de la banda
Según la reconstrucción, la organización captaba a las víctimas en Santa Fe mediante propuestas de empleo que resultaban ser falsas. Después las trasladaban hasta Pilar, donde eran alojadas en viviendas de condiciones precarias y obligadas a realizar tareas físicas extenuantes relacionadas con la cosecha y la producción de hortalizas.
La pesquisa también determinó que los integrantes cumplían distintas funciones: mientras uno se ocupaba de captar a los trabajadores, otro coordinaba los traslados. Una vez que llegaban al lugar, las víctimas eran despojadas de sus documentos y sometidas a amenazas con armas de fuego.
Así fue la persecución de los sospechosos
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanar el predio ubicado sobre la calle El Pial. Cuando los efectivos ingresaron al lugar, ocho sospechosos intentaron escapar, pero fueron perseguidos y detenidos. Entre los apresados había seis hombres - cinco chinos y un argentino- y dos mujeres de nacionalidad china.
Las cuatro víctimas fueron rescatadas de inmediato y asistidas personal de la Coordinación Nacional de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata.
Amenazaban a las víctimas con escopetas, rifles y otras armas
Dentro del establecimiento, los policías incautaron una escopeta calibre 12/70, un revólver calibre 32, otro calibre 22, municiones, un rifle de aire comprimido y numerosas vainas servidas que habrían sido utilizadas para someter a las víctimas.
El operativo también permitió secuestrar una camioneta que habría servido para trasladarlas, 21.000 dólares y más de 20 millones de pesos. Además, los investigadores incautaron una notebook, una tablet, un pendrive, una máquina contadora de billetes, ocho celulares y documentación.
La pista que llevó a detener a un taiwanés en Santa Fe
Ese material resultó clave para ir detrás del presunto líder de la organización. Con el avance de la investigación, se identificó un domicilio ubicado sobre la calle 3, en la localidad de Antonio Obligado, Santa Fe, donde se efectuaba la captación de las víctimas.
Así las cosas, efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Resistencia de la Policía Federal realizaron allanamiento de urgencia en el lugar y detuvieron un ciudadano taiwanés señalado como responsable de reclutar a las víctimas.
En ese segundo procedimiento, los efectivos secuestraron dólares de Taiwán, un teléfono celular y documentación migratoria. Con esta detención, el número de personas arrestadas en el marco de la causa ascendió a nueve, todos mayores de edad, quienes quedaron a disposición del Juzgado Federal de Campana, acusados del delito de trata de personas.
La Línea 145 recibe denuncias por posibles casos de trata de personas, explotación laboral y explotación sexual en todo el país. El servicio es gratuito, anónimo y funciona las 24 horas, durante todos los días del año.
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