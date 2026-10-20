Cayó una red asiática de trata en Pilar: cuatro rescatados y 9 detenidos tras intentar huir de la Policía

La pesquisa también determinó que los integrantes cumplían distintas funciones: mientras uno se ocupaba de captar a los trabajadores, otro coordinaba los traslados. Una vez que llegaban al lugar, las víctimas eran despojadas de sus documentos y sometidas a amenazas con armas de fuego.

Así fue la persecución de los sospechosos

Así se inició el allanamiento

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanar el predio ubicado sobre la calle El Pial. Cuando los efectivos ingresaron al lugar, ocho sospechosos intentaron escapar, pero fueron perseguidos y detenidos. Entre los apresados había seis hombres - cinco chinos y un argentino- y dos mujeres de nacionalidad china.

Los sospechosos intentaron fugarse del lugar

Las cuatro víctimas fueron rescatadas de inmediato y asistidas personal de la Coordinación Nacional de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata.

Amenazaban a las víctimas con escopetas, rifles y otras armas

Armas y elementos secuestrados en el lugar

Dentro del establecimiento, los policías incautaron una escopeta calibre 12/70, un revólver calibre 32, otro calibre 22, municiones, un rifle de aire comprimido y numerosas vainas servidas que habrían sido utilizadas para someter a las víctimas.

El operativo también permitió secuestrar una camioneta que habría servido para trasladarlas, 21.000 dólares y más de 20 millones de pesos. Además, los investigadores incautaron una notebook, una tablet, un pendrive, una máquina contadora de billetes, ocho celulares y documentación.

La pista que llevó a detener a un taiwanés en Santa Fe

La camioneta en la cual trasladaban a las víctimas desde Santa Fe a Buenos Aires

Ese material resultó clave para ir detrás del presunto líder de la organización. Con el avance de la investigación, se identificó un domicilio ubicado sobre la calle 3, en la localidad de Antonio Obligado, Santa Fe, donde se efectuaba la captación de las víctimas.

Así las cosas, efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Resistencia de la Policía Federal realizaron allanamiento de urgencia en el lugar y detuvieron un ciudadano taiwanés señalado como responsable de reclutar a las víctimas.

La banda cayó por una denuncia de presunta explotación laboral

En ese segundo procedimiento, los efectivos secuestraron dólares de Taiwán, un teléfono celular y documentación migratoria. Con esta detención, el número de personas arrestadas en el marco de la causa ascendió a nueve, todos mayores de edad, quienes quedaron a disposición del Juzgado Federal de Campana, acusados del delito de trata de personas.

La Línea 145 recibe denuncias por posibles casos de trata de personas, explotación laboral y explotación sexual en todo el país. El servicio es gratuito, anónimo y funciona las 24 horas, durante todos los días del año.