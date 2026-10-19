Cayó el sospechoso del aberrante femicidio de Córdoba: dónde lo encontraron
Pablo Ezequiel Gómez se había fugado luego de que el cuerpo de Camila Iglesias fuera encontrado dentro de una heladera en su casa.
La Policía de Córdoba logró detener este lunes a Pablo Ezequiel Gómez, el principal sospechoso por el femicidio de Camila Iglesias, la joven de 24 años cuyos restos fueron encontrados dentro de una heladera y cubiertos con cal en la casa donde convivían en Cruz del Eje.
El sospechoso se mantuvo prófugo durante todo el fin de semana, hasta que finalmente fue encontrado en horas de la madrugada luego de una intensa investigación liderada por la fiscal Sabrina Ardiles, en el marco de la causa por el crimen de la joven.
Video: así detuvieron al acusado del femicidio de Camila en Córdoba
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Investigaciones de Cruz del Eje, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales, quienes lograron localizar y arrestar al sospechoso que era buscado desde el jueves.
Según confirmaron fuentes policiales, Gómez fue detenido en una vivienda situada en Villa San Nicolás, un barrio de apenas dos mil habitantes ubicado a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz y cerca de la ciudad de Malagueño.
De acuerdo con lo que informó ElDoce.tv a partir de la información brindada por altas fuentes de la causa, el sospechoso estaba escondido en la casa de una amiga de su madre.
El mismo domicilio ya había sido allanado en la noche del sábado, pero Gómez no se encontraba en el lugar. Luego se supo que para ese entonces el sospechoso estaba en Villa Carlos Paz y que recién en la noche del domingo "se fue caminando" hasta la vivienda de San Nicolás.
Gómez fue imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, y quedó a disposición de la fiscalía de instrucción, a cargo de la fiscal Ardiles. Según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, el sospechoso no presentó resistencia al arresto.
El hallazgo del cuerpo dentro de una heladera
El cuerpo de Camila Iglesias fue encontrado durante un allanamiento en la vivienda que compartía con Gómez, en barrio Los Altos de Cruz del Eje, tras una denuncia radicada por la hermana de la víctima, Romina.
Cuando los efectivos arribaron al lugar, encontraron los restos dentro de una heladera, cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada.
Tras el hallazgo, Romina aseguró que Gómez había dejado una nota sobre la mesa en la cual indicaba dónde había escondido el cuerpo. En el mismo escrito, el acusado había confesado que "se había mandado una cagada y que prefería matarse antes que volver a caer preso”.
Luego del arresto y el traslado del acusado a Cruz del Eje, la Justicia aguarda por los resultados de la autopsia a Camila, cuyos restos fueron trasladados a la sede del Instituto de Medicina Forense de Córdoba. El informe permitirá determinar la causa exacta de la muerte.
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