Cayó el sospechoso del aberrante femicidio de Córdoba: dónde lo encontraron

Así detuvieron a Gómez, el acusado del femicidio de Camila en Cruz del Eje

El mismo domicilio ya había sido allanado en la noche del sábado, pero Gómez no se encontraba en el lugar. Luego se supo que para ese entonces el sospechoso estaba en Villa Carlos Paz y que recién en la noche del domingo "se fue caminando" hasta la vivienda de San Nicolás.

Gómez fue imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, y quedó a disposición de la fiscalía de instrucción, a cargo de la fiscal Ardiles. Según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, el sospechoso no presentó resistencia al arresto.

El hallazgo del cuerpo dentro de una heladera

Camila Iglesias fue encontrada muerta en una casa de Cruz del Eje, en Córdoba

El cuerpo de Camila Iglesias fue encontrado durante un allanamiento en la vivienda que compartía con Gómez, en barrio Los Altos de Cruz del Eje, tras una denuncia radicada por la hermana de la víctima, Romina.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, encontraron los restos dentro de una heladera, cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada.

Tras el hallazgo, Romina aseguró que Gómez había dejado una nota sobre la mesa en la cual indicaba dónde había escondido el cuerpo. En el mismo escrito, el acusado había confesado que "se había mandado una cagada y que prefería matarse antes que volver a caer preso”.

Luego del arresto y el traslado del acusado a Cruz del Eje, la Justicia aguarda por los resultados de la autopsia a Camila, cuyos restos fueron trasladados a la sede del Instituto de Medicina Forense de Córdoba. El informe permitirá determinar la causa exacta de la muerte.