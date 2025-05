Choque múltiple en la avenida General Paz: una embarazada fue derivada al hospital

Una de ellas, una joven embarazada de 23 años, fue derivada por personal del SAME al Hospital Santojanni con diagnóstico de latigazo cervical. La otra, conductora del VW Fox, fue llevada al Hospital Pirovano con politraumatismos, aunque se encontraba consciente al momento del traslado.

De acuerdo con el parte policial, el accidente se habría originado cuando el Volkswagen Fox realizó "una mala maniobra" e impactó contra el Honda Civic. A raíz de ese primer choque, el Civic terminó colisionando con un tercer vehículo, un Volkswagen New Beetle de color verde.

No obstante, una versión distinta fue aportada por un testigo que habló con Crónica TV y sostuvo que algunos de los autos involucrados estaban participando en una carrera clandestina. “El New Beetle venía corriendo carrera con otro auto que se dio a la fuga. El New Beetle le pega a mi hermano de atrás, queda quedando giros, también le pega al Fox y el otro se fue. Un desastre”, relató visiblemente afectado.

El mismo testigo señaló que habría un quinto vehículo implicado que se habría dado a la fuga tras el impacto, aunque hasta el momento esa versión no fue confirmada por las autoridades. En contraposición, otro hombre que presenció el hecho negó la participación del Fiat 147 en la maniobra y responsabilizó directamente al Honda Civic.

El incidente provocó una importante interrupción en el tránsito. Durante varias horas de la mañana del domingo, la avenida General Paz permaneció completamente cortada en el sentido hacia la bajada de Panamericana, en dirección a Tigre, para facilitar las tareas de asistencia del SAME, Policía y Bomberos. Pasadas las 9, las autoridades lograron liberar la calzada y restablecer la circulación vehicular.

Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y confirmar si efectivamente se trató de una picada ilegal que derivó en el choque múltiple.

