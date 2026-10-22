Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 23 de octubre

A lo largo de la tarde, se espera un paulatino despeje del cielo con intervalos nubosos y una máxima estimada en 20°C, acompañada por una rotación de los vientos hacia el sector sudoeste. Hacia la noche, las marcas térmicas descenderán a los 15°C de mínima, consolidando un ambiente más fresco y seco en comparación con el inicio de la semana.