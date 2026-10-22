Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 23 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el mal clima que sacudirá al AMBA en la antesala del fin de semana.
Luego del pasaje de lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el mapa de alertas meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional muestra una clara transición hacia condiciones de estabilidad en lo que respecta al clima.
Para este viernes 23 de octubre, las precipitaciones residuales se concentrarán principalmente durante las primeras horas de la madrugada y la mañana en forma de lloviznas o chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvia que irá disminuyendo paulatinamente hasta el 10% y 20% hacia el mediodía.
A lo largo de la tarde, se espera un paulatino despeje del cielo con intervalos nubosos y una máxima estimada en 20°C, acompañada por una rotación de los vientos hacia el sector sudoeste. Hacia la noche, las marcas térmicas descenderán a los 15°C de mínima, consolidando un ambiente más fresco y seco en comparación con el inicio de la semana.
¿Cómo estará el clima en el AMBA durante el fin de semana?
El inicio del fin de semana mantendrá marcas térmicas moderadas y cielo entre algo e intensamente nublado, impulsado por una circulación de aire frío proveniente del sur:
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Sábado 24 de octubre: Se anticipa una jornada de nubosidad variable, con bajo riesgo de precipitaciones aisladas (entre 10% y 15%). La temperatura mínima se ubicará en torno a los 12 °C, mientras que la máxima no superará los 18 °C con vientos moderados del sector sur.
Domingo 25 de octubre: Continuará el ambiente fresco en el AMBA. Se prevé cielo nublado durante la mañana y un paulatino despeje hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 11 °C de mínima y los 17 °C de máxima, con muy baja probabilidad de lluvias (5% al 15%).
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