Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 25 de agosto

Miércoles: Se espera cielo parcialmente nublado durante el día, virando a mayormente nublado hacia la noche. Las marcas térmicas mostrarán un leve ascenso, ubicándose entre los 10 y los 17 grados.

Jueves: Será la jornada más inestable de la semana. El SMN pronostica tormentas aisladas para la madrugada y la mañana, dando paso a chaparrones durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados.