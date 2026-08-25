Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 25 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con temperaturas templadas, nubosidad variable y la llegada de lluvias hacia la mitad del período.
Tras el arranque de la semana, el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones de tiempo variable para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las marcas térmicas se mantendrán en valores moderados para la época, aunque se prevé la presencia de lluvias y tormentas hacia el tramo central de la semana.
En este marco, el organismo prevé que este martes el cielo se presentará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. La temperatura mínima estimada será de 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 14 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Miércoles: Se espera cielo parcialmente nublado durante el día, virando a mayormente nublado hacia la noche. Las marcas térmicas mostrarán un leve ascenso, ubicándose entre los 10 y los 17 grados.
Jueves: Será la jornada más inestable de la semana. El SMN pronostica tormentas aisladas para la madrugada y la mañana, dando paso a chaparrones durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados.
Viernes: Las condiciones comenzarán a mejorar paulatinamente. El cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, quedando algo nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura rondará entre los 12 y los 16 grados.
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