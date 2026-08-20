Alerta por el regreso del frío polar al AMBA: qué día se desploma la temperatura con cercanas al cero
Tras el leve alivio de las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la vuelta del frío con un brusco descenso térmico en Buenos Aires.
Luego de unas jornadas con marcas algo más benévolas, el invierno muestra sus dientes otra vez en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico que confirma un nuevo desplome de la temperatura a partir de los próximos días, marcando el retorno pleno de las condiciones de frío intenso en la región.
El alivio de mitad de semana parece ser temporario y dejará paso a un fin de semana gélido, donde los abrigos volverán a ser protagonistas indiscutidos al aire libre.
En la continuidad, el viernes 21 de agosto parace coincidir con el inicio del descenso que se hará notar con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura se ubicará entre los 5 °C de mínima y los 12 °C de máxima.
Qué día será el más frío en el AMBA
El sábado 22 de agosto se presenta como el día más frío. El fin de semana arrancará con un marcado desplome térmico. El cielo se presentará despejado en la madrugada y la mañana, dando paso a una nubosidad parcial por la tarde y noche. Se espera una mínima de apenas 2 °C y una máxima de 12 °C.
Para el domingo 23 de agosto, las condiciones de frío matutino persistirán bajo un cielo parcialmente nublado, con registros que oscilarán entre los 3 °C de mínima y los 13 °C de máxima.
En tanto, la semana laboral comenzará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde con nubosidad parcial. El termómetro para el lunes 24 de agosto marcará entre 5 °C y 14 °C; es decir, todavía con frío.
¿Cuándo empieza a repuntar?
A partir de mediados de la próxima semana se prevé un paulatino ascenso de los registros térmicos. El martes el cielo estará parcialmente nublado con una mínima de 9 °C y una máxima de 16 °C, mientras que el miércoles el ambiente continuará templándose con marcas que se moverán entre los 11 °C y los 18 °C.
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