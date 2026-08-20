Alerta por el regreso del frío polar al AMBA: qué día se desploma la temperatura con cercanas al cero

En tanto, la semana laboral comenzará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde con nubosidad parcial. El termómetro para el lunes 24 de agosto marcará entre 5 °C y 14 °C; es decir, todavía con frío.

¿Cuándo empieza a repuntar?

A partir de mediados de la próxima semana se prevé un paulatino ascenso de los registros térmicos. El martes el cielo estará parcialmente nublado con una mínima de 9 °C y una máxima de 16 °C, mientras que el miércoles el ambiente continuará templándose con marcas que se moverán entre los 11 °C y los 18 °C.