Comenzó la mudanza de la cárcel de Devoto

Según los detalles difundidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, la tarea incluirá la organización de los internos en función de sus perfiles, la planificación de los recorridos y la coordinación de los recursos de seguridad necesarios para garantizar el proceso. El objetivo oficial es completar la desocupación del penal de Devoto antes de fin de año.

El nuevo establecimiento de Marcos Paz tiene una capacidad proyectada para 2.240 personas. De ese total, unas 1.500 plazas estarán destinadas a quienes actualmente se encuentran alojados en Devoto, mientras que las restantes permitirán albergar a personas que hoy permanecen en comisarías y alcaidías porteñas.

El cierre de la cárcel de Devoto forma parte de un acuerdo entre Nación y Ciudad firmado en 2018. La puesta en funcionamiento de la nueva unidad permitirá avanzar con la reubicación de la población penitenciaria y dar respuesta a un reclamo histórico de los vecinos de la zona, aunque la desocupación definitiva del penal dependerá de que concluya todo el proceso.

El Cels presentó algunas quejas sobre el operativo

El Centro de Estudios Legales y Sociales hizo referencia a una falta de aviso por parte de las autoridades a los familiares de los presos trasladados, ni a sus defensores ni a los organismos de control.