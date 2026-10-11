Comenzó la mudanza de la cárcel de Devoto
Jorge Macri calificó el operativo como un hecho "histórico". El traslado de los internos al penal de Marcos Paz se realizará de manera gradual.
Comenzó el traslado de los detenidos de la cárcel de Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. El operativo se realizará de manera gradual, en el marco del proceso para desocupar el establecimiento porteño.
"AHORA. Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto", escribió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en sus redes sociales.
Asimismo destacó el trabajo conjunto con el Gobierno nacional y agradeció la coordinación el operativo con el presidente Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; y los ministros de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Horacio Giménez y Gabino Tapia.
El traslado se produce luego de que Nación y Ciudad formalizaran la entrega del nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, tras la firma del acta de recepción provisoria del establecimiento.
Cómo será la reubicación de los detenidos
La mudanza contempla el traslado de alrededor de 1.500 internos alojados en Devoto al complejo penitenciario bonaerense ubicado en el partido de Marcos Paz, en un proceso gradual coordinado por un Comando Unificado Federal, integrado por el Servicio Penitenciario Federal y las fuerzas federales de seguridad.
Según los detalles difundidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, la tarea incluirá la organización de los internos en función de sus perfiles, la planificación de los recorridos y la coordinación de los recursos de seguridad necesarios para garantizar el proceso. El objetivo oficial es completar la desocupación del penal de Devoto antes de fin de año.
El nuevo establecimiento de Marcos Paz tiene una capacidad proyectada para 2.240 personas. De ese total, unas 1.500 plazas estarán destinadas a quienes actualmente se encuentran alojados en Devoto, mientras que las restantes permitirán albergar a personas que hoy permanecen en comisarías y alcaidías porteñas.
El cierre de la cárcel de Devoto forma parte de un acuerdo entre Nación y Ciudad firmado en 2018. La puesta en funcionamiento de la nueva unidad permitirá avanzar con la reubicación de la población penitenciaria y dar respuesta a un reclamo histórico de los vecinos de la zona, aunque la desocupación definitiva del penal dependerá de que concluya todo el proceso.
El Cels presentó algunas quejas sobre el operativo
El Centro de Estudios Legales y Sociales hizo referencia a una falta de aviso por parte de las autoridades a los familiares de los presos trasladados, ni a sus defensores ni a los organismos de control.
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