Nación y Ciudad suscribieron el traslado de la cárcel de Devoto al nuevo penal de Marcos Paz
Avanza el cierre definitivo de Devoto tras el traslado de detenidos al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. Son 1.500 internos que serán derivados.
El Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires oficializaron este jueves la recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, paso clave para iniciar el traslado de los internos alojados en la cárcel de Devoto. La mudanza, que alcanzará a 1.500 presos, se realizará en etapas y se extenderá hasta fin de año.
El acto contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
También estuvieron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez; la legisladora Pilar Ramírez; el jefe de Gabinete de CABA, Gabriel Sanchez Zinny, y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.
Destacaron el trabajo conjunto entre Nación y Ciudad
Al finalizar la reunión, Karina Milei destacó la relevancia del avance: “Que se pueda hacer este traslado después de tanto tiempo es muy importante. Es un gran trabajo en conjunto entre Nación y Ciudad”.
También remarcó que el oficialismo seguirá trabajando de manera articulada con la gestión porteña “en las cosas que sean para ayudar a todos los argentinos”, y consideró que el paso dado hoy constituye “un gran cambio”.
Alejandra Monteoliva, por su parte, definió el inicio del proceso como un “hito histórico”, al tratarse de una mudanza compleja, planificada con un sistema de pruebas inédito y bajo un comando unificado de las cinco fuerzas federales.
La ministra detalló que el operativo contempla el traslado de 1.500 internos y que se verá momentáneamente interrumpido por la visita del papa León XIV al penal de Devoto. “Arrancamos la mudanza, quedará un pequeño grupo, suspendemos por unos días durante la visita y retomamos en la segunda quincena de noviembre”, explicó, y estimó que el proceso concluirá antes de fin de año.
En su intervención, Jorge Macri agradeció la “voluntad política del Gobierno Nacional” y celebró que se concrete un reclamo histórico de los vecinos: “Esto es una gran noticia, no solo para Devoto, sino para todos los barrios que lo rodean. Hubo mucha decisión para que prime el interés del vecino y devolverle al barrio la tranquilidad que se merece”.
Cómo será el operativo de traslado
Según un comunicado del Ministerio de Seguridad, el proceso estará a cargo de un Comando Unificado Federal, integrado por el Servicio Penitenciario Federal y las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la coordinación del director nacional del SPF.
La planificación incluye el análisis del perfil de cada interno, la prevención de riesgos en los recorridos y los mecanismos de respuesta ante contingencias. El objetivo es garantizar un traslado controlado, seguro y escalonado.
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