Nación y Ciudad suscribieron el traslado de la cárcel de Devoto al nuevo penal de Marcos Paz

Alejandra Monteoliva, por su parte, definió el inicio del proceso como un “hito histórico”, al tratarse de una mudanza compleja, planificada con un sistema de pruebas inédito y bajo un comando unificado de las cinco fuerzas federales.

La ministra detalló que el operativo contempla el traslado de 1.500 internos y que se verá momentáneamente interrumpido por la visita del papa León XIV al penal de Devoto. “Arrancamos la mudanza, quedará un pequeño grupo, suspendemos por unos días durante la visita y retomamos en la segunda quincena de noviembre”, explicó, y estimó que el proceso concluirá antes de fin de año.

En su intervención, Jorge Macri agradeció la “voluntad política del Gobierno Nacional” y celebró que se concrete un reclamo histórico de los vecinos: “Esto es una gran noticia, no solo para Devoto, sino para todos los barrios que lo rodean. Hubo mucha decisión para que prime el interés del vecino y devolverle al barrio la tranquilidad que se merece”.

Cómo será el operativo de traslado

Según un comunicado del Ministerio de Seguridad, el proceso estará a cargo de un Comando Unificado Federal, integrado por el Servicio Penitenciario Federal y las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la coordinación del director nacional del SPF.

La planificación incluye el análisis del perfil de cada interno, la prevención de riesgos en los recorridos y los mecanismos de respuesta ante contingencias. El objetivo es garantizar un traslado controlado, seguro y escalonado.