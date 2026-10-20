Cómo fue el operativo para rescatar a la adolescente uruguaya en Campana: "Se encendieron todas las alertas"

El detenido es un hombre de 37 años, con doble ciudadanía argentina y uruguaya

Con esos datos, las autoridades de ambos países intercambiaron información para determinar dónde podía encontrarse la chica. La Oficina Central Nacional de Interpol en Montevideo ya había emitido una Notificación Amarilla, utilizada para colaborar en la localización de personas desaparecidas, y también se había difundido una Alerta AMBER en Uruguay.

Las pistas que llevaron a los investigadores hasta Campana

El lugar donde rescataron a la adolescente

Con intercambio de información entre Buenos Aires y Montevideo, la Policía Federal activó la Alerta Sofía y profundizó las tareas para encontrar a la adolescente. Los efectivos revisaron datos disponibles en redes sociales y realizaron rastrillajes, hasta que lograron identificar un posible domicilio.

La vivienda estaba situada en la calle Mancicidor, en el barrio Los Pioneros, en Campana, provincia de Buenos Aires. Una vez localizado el inmueble, efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de esa ciudad desplegaron tareas de inteligencia y vigilancia para verificar si el sospechoso se encontraba en el lugar.

Así lograron visualizar la camioneta utilizada por el hombre, lo que reforzó la hipótesis de que la adolescente podía estar dentro de la vivienda.

La camioneta estaba estacionada dentro de la propiedad

En paralelo, los investigadores recibieron la confirmación de que Interpol había emitido una Notificación Roja contra el sospechoso, a pedido de las autoridades uruguayas. La medida respondía a una orden de detención dictada el 17 de octubre por el Juzgado Letrado de Paysandú del 8º Turno, en una causa por la presunta sustracción de una menor del poder de sus padres y por un posible delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

El allanamiento de emergencia y el rescate de la adolescente

Con los datos reunidos, los efectivos consultaron a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Josefina Minata, quien intervino ante el Juzgado Federal Nº 1 de esa ciudad, a cargo del juez federal subrogante Hernán Sergio Viri, y se dispuso un allanamiento de emergencia en el domicilio de Campana.

La camioneta en la que se trasladaba el sospechoso

El operativo permitió rescatar a la adolescente, ponerla a resguardo y detener al hombre de 37 años. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron la camioneta, dos computadoras portátiles, varios teléfonos celulares y documentación que podría resultar relevante para la investigación judicial.

Después del rescate, la chica recibió asistencia de profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Posteriormente, quedó bajo la guarda del Programa Local de Niñez y Adolescencia del municipio de Campana.

Los elementos incautados durante el allanamiento

El detenido quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos incautados. La investigación continúa en el marco de las actuaciones vinculadas con la Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Cómo denunciar trata de personas

Ante el conocimiento o la sospecha de hechos vinculados con la trata de personas, cualquier ciudadano puede realizar la denuncia de manera gratuita, anónima y durante las 24 horas, todos los días del año, a través de la Línea 145, disponible en todo el país.

Se reciben denuncias por posibles casos de explotación laboral, explotación sexual y delitos conexos. "Tu información puede ser fundamental para combatir este delito y proteger a las víctimas", resaltaron desde la Policía Federal.