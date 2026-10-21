Corrientes se prepara para los peores días de crecida del río Paraná

Hacia la segunda semana del pronóstico, lejos de registrar un alivio definitivo, existe una alta probabilidad de que se produzca un nuevo repunte en la altura del río debido a la continuidad de las condiciones húmedas en las zonas donde se genera el caudal.

La situación actual y las proyecciones para los distintos puertos muestran un panorama complejo a lo largo de la cuenca.

Gráfico de nivel observado y previsión

En las secciones de Corrientes el agua ya superó ampliamente las marcas de Alerta y de Evacuación. Río abajo, en Goya el nivel actual sobrepasa la Alerta y se prevé un riesgo elevado de alcanzar la franja de Evacuación a partir del 23 de octubre.

Imágenes de la crecida del río Paraná en Goya, Corrientes Prefectura Naval Argentina

Un factor determinante en la evolución de esta crecida es que el agua tardará más tiempo en desplazarse y en bajar. Debido al enorme volumen en tránsito y a que los suelos se encuentran totalmente saturados, el escurrimiento será más lento de lo habitual, lo que provocará que los niveles altos permanezcan estancados durante más días en las zonas ribereñas.

Frente a este escenario, las autoridades sugieren seguir de cerca la actualización diaria de los pronósticos y los avisos oficiales para tomar las precauciones necesarias en las áreas vulnerables.