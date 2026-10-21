Corrientes se prepara para los peores días de crecida del río Paraná
Varias localidades de la provincia se encuentran bajo monitoreo constante. En la ciudad, el nivel superó en límite de evacuación.
El río Paraná viene registrando una marcada crecida en varios sectores de la provincia de Corrientes y se espera que en los próximos días el nivel del agua se mantenga en valores muy altos, generando una situación de monitoreo constante en todas las localidades costeras.
Según explica el último Reporte Hidrológico de la Cuenta del Plata emitido este miércoles, el aumento del nivel del agua se debe a las intensas lluvias en las cuencas superiores y al incremento en el caudal de agua que tuvo que liberar la represa de Yacyretá. Advierten que la situación mantendrá los niveles en marcas elevadas durante las próximas semanas.
El río Paraná superó los 7 metros en Corrientes
En la ciudad de Corrientes, el nivel del río Paraná llegó hoy a los 7,27 metros, superando el límite de evacuación, ubicado en 7 metros. En Goya alcanzó los 5,48 metros, superó la marca de alerta de 5,20 y ya alcanzó el sector inferior de la costanera.
Por las crecidas, se registraron autoevacuaciones preventivas en la zona de islas, sin afectación informada en los sectores urbanos ni en el área portuaria.
El pronóstico de crecida del Río Paraná para los próximos días
Durante los próximos cuatro a cinco días se espera que el río Paraná en Corrientes se mantenga en valores muy altos en los sectores superiores. Si bien podría presentar un leve descenso, la tendencia general indica que sostendrá niveles por encima de las marcas de alerta.
Hacia la segunda semana del pronóstico, lejos de registrar un alivio definitivo, existe una alta probabilidad de que se produzca un nuevo repunte en la altura del río debido a la continuidad de las condiciones húmedas en las zonas donde se genera el caudal.
La situación actual y las proyecciones para los distintos puertos muestran un panorama complejo a lo largo de la cuenca.
En las secciones de Corrientes el agua ya superó ampliamente las marcas de Alerta y de Evacuación. Río abajo, en Goya el nivel actual sobrepasa la Alerta y se prevé un riesgo elevado de alcanzar la franja de Evacuación a partir del 23 de octubre.
Un factor determinante en la evolución de esta crecida es que el agua tardará más tiempo en desplazarse y en bajar. Debido al enorme volumen en tránsito y a que los suelos se encuentran totalmente saturados, el escurrimiento será más lento de lo habitual, lo que provocará que los niveles altos permanezcan estancados durante más días en las zonas ribereñas.
Frente a este escenario, las autoridades sugieren seguir de cerca la actualización diaria de los pronósticos y los avisos oficiales para tomar las precauciones necesarias en las áreas vulnerables.
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