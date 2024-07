Corrientes: desmienten la desaparición de una nena de 5 años

La Policía de Corrientes informó este martes que no existen registros de la desaparición de la nena de 5 años llamada Ámbar, cuya publicación está circulando por redes sociales. El oficial Sergio Aguilar relató a El Litoral: "respecto a una menor de 5 años que dicen que esta desaparecida y que está circulando, nosotros no tenemos registrado nada, hemos chequeado y no hay nada. Por eso desconocemos de dónde viene esa publicación". "Igualmente seguimos chequeando, aparentemente es algo de otro país", agregó.