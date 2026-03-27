Peligro en la mesa: destruyen 20 toneladas de frutas y verduras en Corrientes por riesgo sanitario

El DTV-e es una herramienta clave que permite asegurar la trazabilidad de los productos vegetales durante su traslado, garantizando que hayan sido producidos bajo condiciones sanitarias adecuadas y que cuentan con los controles correspondientes para prevenir la dispersión de plagas.

A partir de un entrecruzamiento de datos mediante herramientas de fiscalización inteligente, se constató que el establecimiento declarado como origen, ubicado en la localidad misionera de El Soberbio, no registraba los cultivos mencionados en la documentación. Además, el predio figuraba a nombre de otro titular.

Las irregularidades también fueron confirmadas mediante el análisis de imágenes satelitales del sistema Renspa, las cuales evidenciaron la inexistencia de los cultivos declarados. A esto se sumó que parte de la mercadería tenía etiquetas de origen extranjero, lo que impedía garantizar su procedencia y las condiciones sanitarias en las que fue producida.

Ante este escenario, y frente a la imposibilidad de asegurar la trazabilidad de los alimentos, el SENASA dispuso el decomiso y la destrucción de toda la carga de frutas y verduras. Estas acciones buscan proteger la sanidad vegetal y asegurar que los productos que llegan al mercado cumplan con los controles necesarios.