La fuerte denuncia de la cuñada de Nancy Godoy: "La Policía comenzó a moverse hace tres días"

También explicó que solía preguntarle si no tenía miedo de permanecer en un lugar con esas características, pero Nancy le respondía que se encerraba temprano, alrededor de las 19. Según su relato, la docente había aceptado el cargo por necesidad económica, ya que hasta ese momento conseguía principalmente empleos temporarios como suplente.

“Ella toma el cargo por la situación. Necesitaba trabajar como cualquiera acá. Somos gente humilde, sin trabajo. A ella los trabajos que le salían eran siempre de suplentes”, señaló. Mientras continúan los rastrillajes en las zonas rurales de Esquina, la familia mantiene la esperanza de encontrar a Nancy y reclama respuestas sobre los días transcurridos desde su desaparición.