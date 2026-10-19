La fuerte denuncia de la cuñada de Nancy Godoy: "La Policía comenzó a moverse hace tres días"
Nidia, cuñada de la docente rural desaparecida en Corrientes, denunció que la Policía intensificó la búsqueda varios días después de que se perdiera su rastro.
La búsqueda de Nancy Godoy, una docente rural de 52 años desaparecida en Corrientes, continúa rodeada de incertidumbre. Mientras avanzan los operativos para encontrarla, su cuñada Nidia cuestionó la actuación policial y denunció demoras en el inicio de las tareas. “La Policía comenzó a moverse hace tres días. Ella desapareció hace 11 días”, afirmó durante una entrevista con C5N.
Nancy se desempeña como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento de Esquina. Según la información difundida, fue vista por última vez el martes 6 de octubre, cuando salió de su casa cerca de las 6 de la mañana para dirigirse al establecimiento educativo. El último contacto conocido con uno de sus hijos se produjo al día siguiente, mediante WhatsApp.
¿Qué se sabe de la búsqueda de la docente en Corrientes?
La investigación incluyó allanamientos y la detención de dos personas que, de acuerdo con la información trascendida, serían las últimas que tuvieron contacto con la docente. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente sus identidades ni detalles precisos sobre las imputaciones.
En medio del operativo, los familiares de Nancy esperan información que permita reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió con ella. “No sabemos nada. Es todo una sorpresa esto”, expresó Nidia, quien acompaña a su hermano José, esposo de la mujer desaparecida. La preocupación también alcanza a los hijos de Nancy, que participan de la búsqueda mientras sus allegados reclaman novedades sobre el caso.
La difícil situación laboral de Nancy Godoy
Durante la entrevista, Nidia contó que su cuñada había comenzado hacía poco tiempo a trabajar en una escuela rural ubicada en una zona de difícil acceso, en medio del monte y sin conexión a internet. “Ella me dijo que no se podía ni entrar a la escuela. Quedaba en el medio del monte”, recordó.
También explicó que solía preguntarle si no tenía miedo de permanecer en un lugar con esas características, pero Nancy le respondía que se encerraba temprano, alrededor de las 19. Según su relato, la docente había aceptado el cargo por necesidad económica, ya que hasta ese momento conseguía principalmente empleos temporarios como suplente.
“Ella toma el cargo por la situación. Necesitaba trabajar como cualquiera acá. Somos gente humilde, sin trabajo. A ella los trabajos que le salían eran siempre de suplentes”, señaló. Mientras continúan los rastrillajes en las zonas rurales de Esquina, la familia mantiene la esperanza de encontrar a Nancy y reclama respuestas sobre los días transcurridos desde su desaparición.
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