Cuáles fueron los juguetes más pedidos por los chicos para Navidad

Así, los juguetes más pedidos o esperados por los más chicos para la Navidad de 2024 son los tecnológicos, como videojuegos o los juegos que plantean desafíos que fomentan la curiosidad, o los accesorios como auriculares y elementos relacionados al gaming, que capta cada vez más adeptos en el público infantil y desde una edad más temprana.

Justamente elegir bien el gear es importante para cuidar los oídos, así que unos buenos auriculares de estudio o un headset (que son lo mismo, pero con micrófono) son un regalazo. Dato no menor es hacerse asesorar para que sean compatibles con el equipo al que se tienen que conectar.

juguetes navidad 3.jpg

"Los auriculares de estudio priorizan la fidelidad y neutralidad del sonido, permitiendo captar detalles con precisión, los auriculares para gaming están diseñados para amplificar frecuencias clave, como los graves y agudos mejorando la experiencia inmersiva durante el juego", comentó al respecto Walter Logarzo, Responsable de Marketing de Equaphon, empresa dedicada a proveer soluciones de sonido.

Por otra parte, para los más chicos este año primaron los juguetes que estimulan sus habilidades básicas, su curiosidad y su creatividad.

"Entre las categorías más populares para esta navidad se destacan los juguetes tecnológicos y STEM, que combinan entretenimiento con aprendizaje. Robots programables, drones diseñados para niños y kits de ciencia, como los de National Geographic, son ideales para introducir conceptos tecnológicos y científicos desde una edad temprana. También brillan los juguetes de construcción y creatividad, como los sets temáticos de LEGO o los bloques apilables de Mega Bloks", señaló Cristina Caffaro, Marketing Manager de la marca Vulcanita.

Otros clásicos que no pasan de moda son las muñecas y las figuras de acción -como The Bellies, Super Things y Súper Zings- que ya no están dirigidas a un público infantil específico sino que sin regalos universales.

juguetes navidad 1.jpg

Los juguetes educativos, como pizarras mágicas y bloques de colores que facilitan el aprendizaje de conceptos básicos como letras, números y formas, siguen siendo una apuesta segura y cualquier juguetería con un personal idóneo podrá ayudar a elegir un juego que corresponda a la edad del regalado.

"El movimiento y el arte son esenciales para el desarrollo integral, por lo que los juguetes que promueven estas áreas son tendencia. Las bicicletas sin pedales, como la Chicco First Bike, y los vehículos a control remoto fomentan el ejercicio físico y el amor por el juego al aire libre. Paralelamente, los sets de manualidades, como kits de pintura y plastilina, estimulan la creatividad y la concentración, ofreciendo a los niños una vía de expresión artística y relajación que también refuerza sus habilidades motoras", agregaron desde Vulcanita.

Por otra parte, la mayoría de las empresas empezaron a ponerse en línea con el e-commerce durante la pandemia y hoy en día avanzó tanto que "Navidad se consolidó como una de las fechas clave para el comercio electrónico, ofreciendo una oportunidad única para que tanto PyMEs como grandes marcas impulsen su crecimiento en un contexto desafiante", contó Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube en Argentina.

"Hoy más que nunca, las tiendas online se posicionan como la opción preferida de los consumidores para encontrar ideas de regalos, gracias a la posibilidad de explorar una amplia variedad de productos, comparar precios en tiempo real y acceder a múltiples opciones de pago y financiación. Todo esto facilita encontrar el regalo perfecto, adaptado a las necesidades y posibilidades de cada persona", agregó Radavero desde Tiendanube Argentina.