Viernes Santo, pasado por agua: las tormentas que se vienen este 3 de abril en el AMBA
De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá nuevamente lluvias y tormentas de variada intensidad este viernes.
En lo que, sin dudas, será el último día con temperaturas cercanas a los 30 grados, este Viernes Santo promete traer consigo también lluvias y tormentas. De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontará un inestable 3 de abril.
Con un termómetro oscilando entre los 22 y 29 grados, se esperan tormentas aisladas durante la mañana y precipitaciones aún más fuertes hacia la tarde. Para la noche, en tanto, también existen probabilidades de lluvias de variada intensidad.
La seguidilla de lluvias y tormentas para Buenos Aires
El sitio Meteored advirtió por la presencia de precipitaciones en los próximos cinco días, algo que tampoco ignora el SMN, quien también arrojó un similar pronóstico. Se espera que las lluvias más fuertes se den este viernes y el próximo lunes, aunque sábado, domingo y martes también serán días grises e inestables.
Cabe señalar que las tormentas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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