Viernes Santo, pasado por agua: las tormentas que se vienen este 3 de abril en el AMBA

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La seguidilla de lluvias y tormentas para Buenos Aires

El sitio Meteored advirtió por la presencia de precipitaciones en los próximos cinco días, algo que tampoco ignora el SMN, quien también arrojó un similar pronóstico. Se espera que las lluvias más fuertes se den este viernes y el próximo lunes, aunque sábado, domingo y martes también serán días grises e inestables.