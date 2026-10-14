Cuáles son los juguetes Squishy prohibidos en todo el país por exceso de ftalatos
La medida se amplió a juguetes de una determinada marca, importados de China, los cuales poseen niveles de compuestos químicos superiores al máximo permitido.
Los Squishy suelen llamar la atención por sus formas, colores y textura blanda. Sin embargo, algunos de estos juguetes quedaron bajo la lupa de las autoridades en Argentina y se prohibió su venta en todo el país tras detectar que poseen compuestos químicos cuyos niveles superan los límites de seguridad establecidos.
La decisión fue tomada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y quedó formalizada en la Disposición 804/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial.
El problema no está relacionado con la forma ni con los colores de estos juguetes, sino con su composición. Los análisis realizados sobre los Squishy revelaron una concentración de ftalatos superior a la permitida por la normativa vigente, representando riesgos para la salud infantil.
Cuáles son los Squishy prohibidos en Argentina
La prohibición rige sobre los juguetes blandos tipo Squishy de la marca Pinch Family, fabricados en China y distribuidos a través de comercios físicos, redes sociales y plataformas de venta por internet.
Se trata de figuras fabricadas con plástico flexible, diseñadas para apretarse con las manos y utilizadas habitualmente como juguetes antiestrés o por entretenimiento.
Según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), estos productos se venden en locales, redes sociales y sitios de comercio electrónico. Por ese motivo, la prohibición alcanza a todo el territorio nacional.
La investigación que derivó en la medida se apoyó en las tareas de control del Observatorio del Juguete y en las pruebas realizadas por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación.
Según informó la entidad, las pruebas encontraron concentraciones de ftalatos que superaban en más del doble el límite permitido.
Qué son los ftalatos y por qué pueden ser peligrosos
Los ftalatos son sustancias químicas que se emplean para dar flexibilidad a determinados plásticos. Su uso está restringido en los juguetes por los posibles riesgos que pueden representar para la salud infantil.
Las normas establecidas buscan evitar que los chicos entren en contacto con productos de este tipo. Para eso, los juguetes deben cumplir con requisitos específicos sobre su composición y ofrecer información que permita identificar su origen y verificar que se ajustan a las condiciones exigidas.
En este caso, los resultados de laboratorio indicaron que los Squishy de Pinch Family no respetaban los límites establecidos, lo que derivó en prohibir su comercialización.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario