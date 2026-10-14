Cuáles son los juguetes Squishy prohibidos en todo el país por exceso de ftalatos

Squishy de Pinch Family

Según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), estos productos se venden en locales, redes sociales y sitios de comercio electrónico. Por ese motivo, la prohibición alcanza a todo el territorio nacional.

La investigación que derivó en la medida se apoyó en las tareas de control del Observatorio del Juguete y en las pruebas realizadas por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación.

Según informó la entidad, las pruebas encontraron concentraciones de ftalatos que superaban en más del doble el límite permitido.

Qué son los ftalatos y por qué pueden ser peligrosos

El juguete se vendía por Internet y comercios físicos de toda la Argentina

Los ftalatos son sustancias químicas que se emplean para dar flexibilidad a determinados plásticos. Su uso está restringido en los juguetes por los posibles riesgos que pueden representar para la salud infantil.

Las normas establecidas buscan evitar que los chicos entren en contacto con productos de este tipo. Para eso, los juguetes deben cumplir con requisitos específicos sobre su composición y ofrecer información que permita identificar su origen y verificar que se ajustan a las condiciones exigidas.

En este caso, los resultados de laboratorio indicaron que los Squishy de Pinch Family no respetaban los límites establecidos, lo que derivó en prohibir su comercialización.