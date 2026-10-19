Una por una, líneas de colectivos de Buenos Aires que dejarán de funcionar de noche con su frecuencia habitual
El servicio nocturno enfrenta un inminente paro de colectivos por falta de fondos. Conocé todas las líneas afectadas en el AMBA y los fuertes motivos.
Las empresas de transporte anunciaron que desde esta noche comenzará un progresivo paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida de fuerza busca visibilizar un profundo reclamo financiero hacia el Estado nacional, lo que afectará directamente a miles de usuarios que viajan durante la madrugada.
Por qué se realiza este paro de colectivos en el AMBA
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Las cámaras empresarias CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA informaron mediante un comunicado conjunto que la situación actual es financiera y operativamente insostenible. Los motivos principales detrás de esta fuerte reducción de los servicios son:
- Boleto desactualizado: el valor mínimo se encuentra congelado en $742,81 desde el mes de mayo, pero las compañías aseguran que el costo real operativo es de $2.494,13.
- Pérdida por viaje: existe un grave desfase de $1.751,32 por cada pasaje emitido sin el aporte del subsidio correspondiente.
- Subsidios mal calculados: denuncian un desajuste de $40.000 millones en los ingresos proyectados entre junio y octubre.
Frente a este complejo escenario, las empresas de transporte alertaron sobre la crisis en Buenos Aires y exigieron respuestas inmediatas para lograr mantener el sistema en funcionamiento.
Una por una, las líneas que dejarán de circular
Para evitar una paralización total del transporte público, 104 líneas de jurisdicción nacional restringirán sus frecuencias habituales a partir de las 22:00 horas. El listado completo y detallado para los pasajeros incluye:
- Líneas del 1 al 50: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46 y 49.
- Líneas del 51 al 100: 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98 y 100.
- Líneas del 101 al 150: 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148 y 150.
- Líneas del 151 al 195: 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.
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