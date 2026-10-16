Dalma Maradona le respondió a Jana: "Lo único importante es que mi papá tenga justicia"
Las hijas de Maradona volvieron a quedar en el centro de la polémica luego de que Dalma redoblara la apuesta y acusara a Jana de intentar hacerse la víctima.
La disputa entre las hijas de Diego Maradona volvió a escalar en las redes sociales. Esta vez, Dalma publicó un descargo en respuesta a la carta que su hermana Jana compartió para explicar su posición jurídica en el juicio por la muerte del exfutbolista. El intercambio dejó al descubierto las diferencias que mantienen en torno a la estrategia legal del caso.
En su publicación, Jana había rechazado las versiones sobre supuestos acuerdos o “pactos” con Matías Morla y cuestionado los planteos de sus hermanas. Frente a esas declaraciones, Dalma decidió exponer su postura y negó haber estado al tanto de la decisión de su abogado con anticipación.
A través de una historia de Instagram, la actriz respondió a los argumentos de Jana y sostuvo que su prioridad sigue siendo el esclarecimiento de la muerte de su padre. “Para mí también este tema termina acá porque el foco tiene que estar en lo único importante para mí y es QUE MI PAPÁ TENGA JUSTICIA”, expresó.
Dalma Maradona explicó por qué cuestionó la decisión de Jana
En su descargo, Dalma buscó diferenciar el conflicto personal de las discrepancias que existen alrededor del proceso judicial. Según aclaró, su enojo no está dirigido específicamente contra su hermana, sino contra el pedido de absolución de uno de los acusados.
“Esto no es puntual con vos sino con el pedido de absolución de un tipo que es un HDP. ¡Juro que es mentira que lo sabíamos hace 10 días! Yo no omito ni invento nada y nadie quiere generar una narrativa errada ni hacerte quedar como algo que no seas”, aseguró.
De esa manera, la hija de Claudia Villafañe también negó que hubiera existido conocimiento previo sobre esa determinación y rechazó las interpretaciones que, según planteó, podrían distorsionar lo sucedido.
La fuerte acusación de Dalma contra su hermana
El tono del mensaje se endureció cuando Dalma cuestionó la manera en que Jana respondió a las críticas recibidas por su postura. En ese tramo, la actriz la acusó de adoptar una posición de víctima frente a los cuestionamientos.
“No podés ponerte el papel de VÍCTIMA siempre. ¡Esta vez tomaste una decisión y te tenés que bancar que mucha gente no esté de acuerdo con vos o no pueda entenderte!”, lanzó.
Además, hizo referencia al desarrollo del proceso judicial y señaló que la resolución final quedará en manos de los magistrados. “Quédate tranquila que los procesos legales los conozco y, POR SUERTE, los que van a decidir son los jueces”, agregó.
El último pedido de Dalma en medio de la disputa familiar
En el cierre de su publicación, Dalma insistió en que cada integrante de la familia actúa de acuerdo con lo que considera correcto y le reclamó a Jana que explicara los motivos detrás de su decisión, en lugar de centrar la discusión en sus reacciones personales.
“Todos hacemos lo que creemos correcto, ¡no sos la única! En vez de hablar de mis impulsos, ¿por qué no explicás tu decisión? Que en definitiva es lo que importa y en TANTO TEXTO no lo vi”.
Así, la actriz volvió a marcar sus diferencias con su hermana en un contexto atravesado por el juicio por la muerte de Diego Maradona, mientras ambas exponen públicamente sus posiciones frente a un caso que mantiene enfrentada a parte de la familia.
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