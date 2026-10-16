Dalma Maradona le respondió a Jana: "Lo único importante es que mi papá tenga justicia"

De esa manera, la hija de Claudia Villafañe también negó que hubiera existido conocimiento previo sobre esa determinación y rechazó las interpretaciones que, según planteó, podrían distorsionar lo sucedido.

La fuerte acusación de Dalma contra su hermana

El tono del mensaje se endureció cuando Dalma cuestionó la manera en que Jana respondió a las críticas recibidas por su postura. En ese tramo, la actriz la acusó de adoptar una posición de víctima frente a los cuestionamientos.

“No podés ponerte el papel de VÍCTIMA siempre. ¡Esta vez tomaste una decisión y te tenés que bancar que mucha gente no esté de acuerdo con vos o no pueda entenderte!”, lanzó.

Además, hizo referencia al desarrollo del proceso judicial y señaló que la resolución final quedará en manos de los magistrados. “Quédate tranquila que los procesos legales los conozco y, POR SUERTE, los que van a decidir son los jueces”, agregó.

El último pedido de Dalma en medio de la disputa familiar

En el cierre de su publicación, Dalma insistió en que cada integrante de la familia actúa de acuerdo con lo que considera correcto y le reclamó a Jana que explicara los motivos detrás de su decisión, en lugar de centrar la discusión en sus reacciones personales.

“Todos hacemos lo que creemos correcto, ¡no sos la única! En vez de hablar de mis impulsos, ¿por qué no explicás tu decisión? Que en definitiva es lo que importa y en TANTO TEXTO no lo vi”.

Así, la actriz volvió a marcar sus diferencias con su hermana en un contexto atravesado por el juicio por la muerte de Diego Maradona, mientras ambas exponen públicamente sus posiciones frente a un caso que mantiene enfrentada a parte de la familia.