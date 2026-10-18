Desaparecida en Corrientes: qué se sabe de la docente tras 11 días de búsqueda intensiva

Sin embargo, fuentes de la Policía de Corrientes aclararon que hubo dos personas demoradas durante las actuaciones, aunque precisaron que ninguna quedó detenida.

También desmintieron las versiones que señalaban que vecinos habían encontrado la escuela desordenada y con elementos quemados. Según explicaron, el video que se difundió para respaldar esa información era antiguo y había sido grabado por la propia docente.

Cuándo fue la última vez que vieron a Nancy Godoy

Nancy fue vista por última vez el martes 6 de octubre, cuando salió de su casa alrededor de las 6 de la mañana para dirigirse a la escuela rural ubicada en el paraje El Malezal, en la Cuarta Sección Malvinas del departamento de Esquina.

Por las dificultades para trasladarse en esa zona, la docente acostumbraba a quedarse durante la semana en el establecimiento educativo. Sus familiares explicaron que llegar hasta allí implica atravesar caminos rurales y sectores que se vuelven especialmente complicados cuando llueve.

“Para llegar es necesario atravesar caminos rurales, bañados y sectores que, en determinadas condiciones, solo pueden recorrerse a caballo”, contó su hijo, Adán.

El último contacto con su entorno se produjo el miércoles 7 de octubre, cerca de las 20.30. En ese momento, Godoy le envió un mensaje a otro de sus hijos para avisarle que estaba bien. El joven respondió aproximadamente una hora después, pero los mensajes posteriores aparecían con una sola tilde, sin confirmación de entrega.

En un primer momento, la familia no interpretó la falta de comunicación como una señal de alarma. En esa zona es habitual que haya problemas con la señal telefónica y, además, las lluvias habían dificultado la circulación. Por eso, consideraron que Nancy podía haberse quedado en la escuela sin posibilidad de regresar.

La preocupación creció cuando personas de la zona se acercaron al establecimiento y no lograron encontrarla. Alejandra Obertello, nuera de la docente, contó que una joven de apellido Leguizamón le había advertido que el lugar tenía las luces encendidas, pero nadie respondía a los llamados.

“Me dijo que el jueves fueron a buscarla y vieron todo prendido; creían que estaba. Fueron el viernes, golpearon y no respondía nadie. Le pidió que rompiera la ventana y me hizo un video: Nancy no estaba”, relató Obertello.

La mujer también señaló que el establecimiento estaba ordenado y que allí había quedado un termo que Godoy solía llevar consigo.

La denuncia por la desaparición fue presentada el jueves 15 de octubre por uno de los hijos de Nancy. Esa misma noche, sus familiares acompañaron a los policías hasta la escuela para colaborar con las primeras tareas destinadas a reconstruir lo ocurrido.

La familia descarta que se haya perdido

Los allegados de Godoy consideran poco probable que la docente se haya extraviado, ya que conocía muy bien el terreno y estaba habituada a las condiciones de la zona rural. En cambio, plantearon la posibilidad de que le hubiera ocurrido algo o que alguien la hubiera convencido de abandonar el establecimiento.

“Es imposible que Nancy se haya perdido por el agua. Ella es una persona de campo. No iba a salir de ahí si no era con alguien conocido. O le pasó algo o alguien la engañó diciendo que Lourdes la estaba esperando”, sostuvo Obertello.

La mujer mencionada es Lourdes, quien trabaja en una estancia y, según explicó la familia, solía colaborar con el traslado de la docente hasta las inmediaciones de la escuela.

Los desplazamientos por esa zona demandan varias horas debido a las distancias y al estado de los caminos. “Es una hora y media para llegar a la estancia y de ahí otra hora y media para llegar al último puesto; desde ahí, dos horas para llegar a la escuela”, detalló la nuera de Godoy.

Por el momento, la posibilidad de que la docente haya sido engañada es una sospecha planteada por sus familiares y no fue confirmada oficialmente como hipótesis de la investigación.

Docente desaparecida en Esquina, Corrientes

Continúan los rastrillajes para encontrar a la docente

La causa está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina. Como parte de las actuaciones, se realizaron allanamientos y se analizaron registros de cámaras de seguridad de la ciudad.

Mientras avanza la investigación judicial, los equipos policiales continúan recorriendo distintos sectores del área rural con el apoyo de drones, caballos y perros especializados. Hasta el momento, no se comunicaron resultados positivos que permitan determinar dónde se encuentra Nancy Estela Godoy.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a encontrar a la docente se comunique al 911, al 101 o se acerque a la dependencia policial más cercana.