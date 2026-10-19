Desaparición en Corrientes: la familia de Nancy Godoy marchó tras 13 días de la búsqueda de la docente.

Operativo de búsqueda de Nancy Godoy en Corrientes.

Según confirmó el propio hijo de la docente, el material secuestrado se encuentra actualmente bajo peritaje científico para determinar si el material hemático corresponde a sangre humana y si pertenece a la mujer buscada.

Nancy Godoy fue vista por última vez hace 13 días cuando salió con destino al establecimiento educativo rural donde ejerce la docencia, punto en el que se le perdió el rastro y desde el cual se montó un intenso operativo de búsqueda en la zona.