Desaparición en Corrientes: la familia de Nancy Godoy marchó tras 13 días de la búsqueda de la docente
Cabe señalar que la Policía secuestró prendas de vestir y una cuchilla con restos de sangre durante un allanamiento en la vivienda de uno de los sospechosos.
A casi dos semanas de la última vez que fue vista, la incertidumbre y el reclamo de justicia se hicieron sentir con fuerza en Corrientes. Familiares, docentes y vecinos se movilizaron este lunes para exigir la aparición con vida de Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años que permanece desaparecida desde el pasado 6 de octubre.
La marcha estuvo liderada por los tres hijos de la mujer, quienes rompieron el silencio en medio de las tareas de rastrillaje. "Queríamos estar en una marcha. En las anteriores habíamos estado en el campo buscando, pero acá estamos. Damos todo por mi mamá. Quiero que aparezca viva y sana", manifestó Sebastián, uno de los hijos, en declaraciones con TN.
Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: avances en la investigación y peritajes clave
La movilización coincidió con novedades decisivas en la causa judicial. El fiscal a cargo dispuso la detención de Ezequiel Bordón, un peón que junto a otro hombre se encargaba de escoltar a Godoy en el trayecto hacia la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, en la localidad de Esquina.
Bordón quedó imputado por entorpecimiento de la investigación, luego de que ambos trabajadores hubieran sido demorados inicialmente como sospechosos.
En paralelo, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un allanamiento en el domicilio de uno de los investigados, donde incautaron elementos de elevado interés sumarial: una camisa, una bombacha de campo y una cuchilla, todas las piezas con manchas de sangre.
Según confirmó el propio hijo de la docente, el material secuestrado se encuentra actualmente bajo peritaje científico para determinar si el material hemático corresponde a sangre humana y si pertenece a la mujer buscada.
Nancy Godoy fue vista por última vez hace 13 días cuando salió con destino al establecimiento educativo rural donde ejerce la docencia, punto en el que se le perdió el rastro y desde el cual se montó un intenso operativo de búsqueda en la zona.
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