Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: encontraron ropa y una cuchilla con manchas de sangre

Hasta el momento, en base al testimonio de familiares de la mujer y a datos proporcionados en C5N, se determinó la siguiente cronología.

6 de octubre: sale de su domicilio a las 6 de la mañana en dirección a estancia El Curupí. Le avisa a su nuera Alejandra que había llegado y que estaba esperando que los peones la llevaran a la escuela a caballo, lo que tardaría entre dos y tres horas.

7 de octubre: a las 20.34, Nancy le envía un mensaje de WhatsApp a su hijo Sebastián donde le dice que estaba bien. Es el último contacto con su familia.

8 de octubre: transcurren los siguientes días sin novedades. Inicialmente, la familia atribuyó la falta de contacto y de su regreso a los problemas de señal y de acceso por el temporal que afectó a la zona. Sin embargo, luego de confirmar que no estaba en la escuela, alertan sobre su posible desaparición.

12 de octubre: Lourdes quiere regresar a Esquina luego de un temporal y le pide a un peón que vaya a buscar a Nancy. Cuando llegan a la escuela, la luz estaba prendida pero no había rastros de la docente. Rosa también va a revisar la escuela, lo deja registrado en un video y le avisa a Alejandra.

15 de octubre: personas de la zona entran a la escuela y comprueban que Nancy no estaba. Ante esto, su hijo Adán radica formalmente la denuncia por desaparición. Se inicia la investigación a cargo de la Comisaría de Pueblo Libertador y de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.

16 y 17 de octubre: la Policía de Corrientes despliega un fuerte operativo de rastrillaje en zonas rurales con más de 80 efectivos, perros entrenados, caballos y drones. En paralelo, se revisaron cámaras de seguridad en la ciudad de Esquina.

17 y 19 de octubre: la Justicia ordena allanamientos y tras los procedimientos se concreta la detención de dos peones, quienes eran los encargados de ayudar a Nancy a llegar a la escuela. Pese a que trascendió que tuvieron contradicciones en sus declaraciones, quedaron en libertad.

Quién es quién en el caso

• Adán: hijo de Nancy y quien radica formalmente la denuncia el 15 de octubre.

• Sebastián: el otro hijo de Nancy. Fue con quien la docente mantuvo el último contacto el 7 de octubre: “En el primer mensaje me puso ‘cómo estás’, pero todo abreviado. Después por mensaje común, que usaba siempre, me puso ‘hola, bien allá’", indicó.

• Nidia: nuera de Nancy, esposa de Adán. Fue quien cuestionó la actuación policial y denunció demoras en el inicio de las tareas. “La Policía comenzó a moverse hace tres días. Ella desapareció hace 11 días”, sostuvo.

• Alejandra Obertello: nuera de Nancy Godoy, esposa de Sebastián. Mantiene la sospecha que Nancy no se desorientó, sino que pudo haber sido engañada por alguien conocido para abandonar la escuela.

• Lourdes: dueña de la estancia El Curupí. Es quien llevaba a Nancy en camioneta desde su casa en Esquina unos 35 kilómetros por camino de tierra hasta la estancia.

• Rosa Leguizamón: una puestera que también se comunica con Alejandra y le envía imágenes del interior de la escuela. Era la última persona que se encargaba de llevar a Nancy a la escuela. Vive con su marido y sus hijos a unos 200 metros del establecimiento.