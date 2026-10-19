Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: encontraron ropa y una cuchilla con manchas de sangre
Los elementos fueron secuestrados durante un allanamiento en la casa de un sospechoso y serán peritados en las próximas horas.
Durante un allanamiento en la vivienda de uno de los sospechosos por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que fue vista por última vez el 6 de octubre en una zona rural de Esquina, Corrientes, encontraron prendas de vestir y una cuchilla con manchas de sangre.
El hallazgo fue confirmado por Sebastián, uno de los hijos de la mujer, quien contó que los elementos fueron encontrados en la casa de uno de los peones vinculados a la investigación. Tras presentarse en la fiscalía, explicó que los investigadores le pidieron mantener la reserva sobre algunos detalles para no entorpecer el avance de la causa.
Qué encontraron durante el allanamiento
Según el testimonio del hijo de la docente, durante el procedimiento los investigadores secuestraron una camisa, una bombacha de campo y una cuchilla que presentaban manchas de sangre. Los peritajes serán fundamentales para establecer la naturaleza de los rastros y determinar si pueden aportar información relevante para esclarecer la desaparición.
La investigación está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, y busca reconstruir los últimos movimientos de Godoy y establecer qué ocurrió después de que llegó a la zona donde trabajaba.
Cronología del caso Nancy Godoy en Corrientes: quién es quién y cuál es la principal hipótesis
Nancy Godoy se desempeñaba directora suplente desde hace tres meses de la Escuela Rural N° 626 ubicada en el paraje El Malezal, en las cercanías del departamento de Esquina, Corrientes. Debido a las dificultades de acceso y conectividad en la zona rural, solía quedarse en el establecimiento durante los días de semana.
Hasta el momento, en base al testimonio de familiares de la mujer y a datos proporcionados en C5N, se determinó la siguiente cronología.
6 de octubre: sale de su domicilio a las 6 de la mañana en dirección a estancia El Curupí. Le avisa a su nuera Alejandra que había llegado y que estaba esperando que los peones la llevaran a la escuela a caballo, lo que tardaría entre dos y tres horas.
7 de octubre: a las 20.34, Nancy le envía un mensaje de WhatsApp a su hijo Sebastián donde le dice que estaba bien. Es el último contacto con su familia.
8 de octubre: transcurren los siguientes días sin novedades. Inicialmente, la familia atribuyó la falta de contacto y de su regreso a los problemas de señal y de acceso por el temporal que afectó a la zona. Sin embargo, luego de confirmar que no estaba en la escuela, alertan sobre su posible desaparición.
12 de octubre: Lourdes quiere regresar a Esquina luego de un temporal y le pide a un peón que vaya a buscar a Nancy. Cuando llegan a la escuela, la luz estaba prendida pero no había rastros de la docente. Rosa también va a revisar la escuela, lo deja registrado en un video y le avisa a Alejandra.
15 de octubre: personas de la zona entran a la escuela y comprueban que Nancy no estaba. Ante esto, su hijo Adán radica formalmente la denuncia por desaparición. Se inicia la investigación a cargo de la Comisaría de Pueblo Libertador y de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.
16 y 17 de octubre: la Policía de Corrientes despliega un fuerte operativo de rastrillaje en zonas rurales con más de 80 efectivos, perros entrenados, caballos y drones. En paralelo, se revisaron cámaras de seguridad en la ciudad de Esquina.
17 y 19 de octubre: la Justicia ordena allanamientos y tras los procedimientos se concreta la detención de dos peones, quienes eran los encargados de ayudar a Nancy a llegar a la escuela. Pese a que trascendió que tuvieron contradicciones en sus declaraciones, quedaron en libertad.
Quién es quién en el caso
• Adán: hijo de Nancy y quien radica formalmente la denuncia el 15 de octubre.
• Sebastián: el otro hijo de Nancy. Fue con quien la docente mantuvo el último contacto el 7 de octubre: “En el primer mensaje me puso ‘cómo estás’, pero todo abreviado. Después por mensaje común, que usaba siempre, me puso ‘hola, bien allá’", indicó.
• Nidia: nuera de Nancy, esposa de Adán. Fue quien cuestionó la actuación policial y denunció demoras en el inicio de las tareas. “La Policía comenzó a moverse hace tres días. Ella desapareció hace 11 días”, sostuvo.
• Alejandra Obertello: nuera de Nancy Godoy, esposa de Sebastián. Mantiene la sospecha que Nancy no se desorientó, sino que pudo haber sido engañada por alguien conocido para abandonar la escuela.
• Lourdes: dueña de la estancia El Curupí. Es quien llevaba a Nancy en camioneta desde su casa en Esquina unos 35 kilómetros por camino de tierra hasta la estancia.
• Rosa Leguizamón: una puestera que también se comunica con Alejandra y le envía imágenes del interior de la escuela. Era la última persona que se encargaba de llevar a Nancy a la escuela. Vive con su marido y sus hijos a unos 200 metros del establecimiento.
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