Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: difunden audios y videos claves en la búsqueda

"Si señora, ahí yo le dije 'andá a romper la ventana y fijate adentro si está el bolso de ella'. Ella lejos no va a ir si le tenía miedo a los chanchos", se la escucha a Rosa decir en el audio. Luego, en un video quedó registrado el momento en el que se acercan a la escuela y revisan el interior.

El audio de Rosa sobre la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes

Al ser consultada sobre qué opinaba de Rosa, Alejandra fue contundente: "Todos mienten, todos tienen que estar presos. El lugar tiene que estar clausurado. Nancy no puede desaparecer de ahí, algo le hicieron".