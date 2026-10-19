Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: difunden audios y videos claves en la búsqueda
La docente de 52 años es buscada intensamente desde hace trece días. Su familia sospecha que pudo haber sido engañada para salir de la escuela donde trabajaba.
La investigación por la desaparición de Nancy Godoy en Esquina, provincia de Corrientes, arrojó en las últimas horas nuevos datos a partir de un video obtenido del interior de la escuela rural donde trabajaba. Su familia sostiene que la docente pudo haber sido engañada para salir del establecimiento.
Godoy, de 52 años, fue vista por última vez el martes 6 de octubre, cuando de su casa rumbo a la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, donde se desempeñaba como directora suplente y solía quedarse durante la semana debido a las dificultades que presentaban los caminos rurales.
Nancy mantuvo el último contacto con uno de sus hijos al día siguiente, cuando le escribió por WhatsApp y luego le envió un mensaje de texto. “En el primer mensaje me puso ‘cómo estás’, pero todo abreviado. Después por mensaje común, que usaba siempre, me puso ‘hola, bien allá’”, explicó Sebastián, el hijo menor de la mujer.
Por su desaparición hubo dos detenidos, que luego quedaron en libertad.
La nuera de la docente, Alejandra Obertello, compartió este lunes un video y un audio relacionado a la búsqueda. La grabación y el mensaje de voz corresponden a de Rosa Leguizamón, una vecina de la estancia donde vivía Nancy.
"Si señora, ahí yo le dije 'andá a romper la ventana y fijate adentro si está el bolso de ella'. Ella lejos no va a ir si le tenía miedo a los chanchos", se la escucha a Rosa decir en el audio. Luego, en un video quedó registrado el momento en el que se acercan a la escuela y revisan el interior.
Al ser consultada sobre qué opinaba de Rosa, Alejandra fue contundente: "Todos mienten, todos tienen que estar presos. El lugar tiene que estar clausurado. Nancy no puede desaparecer de ahí, algo le hicieron".
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