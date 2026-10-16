El complicado caso judicial que atraviesa una nieta del expresidente Carlos Menem

Carlitos Menem nunca llegó a conocer a su hija. El secreto sobre su existencia se mantuvo hasta después de su muerte, ocurrida el 15 de marzo de 1995, cuando el helicóptero Bell 206B JetRanger III en el que viajaba se estrelló a la vera de la ruta 9. Recién en octubre de 1995 se realizó el análisis de ADN que confirmó su filiación y la reconoció como heredera.

A partir de ese reconocimiento se inició una etapa signada por conflictos y distanciamientos con la familia Menem, que nunca terminaron de resolverse. En 2025, Antonella fue absuelta en un juicio por calumnias e injurias iniciado por su tía, Zulemita Menem, en el marco de esa disputa familiar. Además, viene denunciando desde hace tiempo amenazas y hostigamiento en redes sociales.