El complicado caso judicial que atraviesa una nieta del expresidente Carlos Menem
La mujer, de 38 años, denunció que, cuando intentó vender su casa en Córdoba, le sustituyeron los documentos que debía firmar y luego perdió su tenencia.
Antonella Menem, hija de Carlitos Menem Junior y nieta del ex presidente Carlos Saúl Menem, enfrenta un posible desalojo en la provincia de Córdoba, una disputa judicial que lleva más de una década y que está a cargo de la Fiscalía N°2 de Villa Carlos Paz.
Según relató la propia Antonella, la casa fue adquirida con fondos provenientes de la herencia de su padre, fallecido en marzo de 1995 en el recordado accidente de helicóptero cerca de la ruta nacional 9, entre Ramallo y San Nicolás. Aquella propiedad, que buscaba convertirse en un espacio de estabilidad para ella y sus hijos, terminó siendo el escenario de una compleja trama judicial y personal.
El abogado Ignacio Barrios, quien asumió recientemente su representación legal, explicó que la prioridad es sostener los derechos de su clienta sobre el inmueble y evitar que pierda la vivienda. La estrategia incluye la revisión de actuaciones previas y la presentación de nuevos planteos para intentar revertir el riesgo de desalojo. “Lo que debía ser un hogar para ella y sus hijos terminó convertido en una prolongada batalla ”, señaló el letrado.
De acuerdo con la denuncia de Antonella, los problemas se profundizaron cuando intentó vender la propiedad: en ese contexto, habría sufrido la sustitución de documentos clave que debía firmar y, como consecuencia, terminó perdiendo la tenencia. Aunque en febrero de 2024 anunció públicamente que había recuperado la casa, el conflicto continuó en el ámbito judicial y las definiciones de fondo aún están pendientes.
Un conflicto que se suma a una vida marcada por la disputa familiar
La situación habitacional se inscribe en una historia atravesada por la tragedia, la lucha por el reconocimiento y las tensiones con su familia paterna. Antonella nació el 24 de junio de 1988, fruto de una breve relación entre su madre, Amalia Pinetta, y el hijo del entonces presidente. El vínculo se inició en octubre de 1987, durante la Expo La Rioja.
Carlitos Menem nunca llegó a conocer a su hija. El secreto sobre su existencia se mantuvo hasta después de su muerte, ocurrida el 15 de marzo de 1995, cuando el helicóptero Bell 206B JetRanger III en el que viajaba se estrelló a la vera de la ruta 9. Recién en octubre de 1995 se realizó el análisis de ADN que confirmó su filiación y la reconoció como heredera.
A partir de ese reconocimiento se inició una etapa signada por conflictos y distanciamientos con la familia Menem, que nunca terminaron de resolverse. En 2025, Antonella fue absuelta en un juicio por calumnias e injurias iniciado por su tía, Zulemita Menem, en el marco de esa disputa familiar. Además, viene denunciando desde hace tiempo amenazas y hostigamiento en redes sociales.
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